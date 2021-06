Oprah elige "The Sweetness of Water" para club de lectura

La más reciente selección de Oprah Winfrey para su club de lectura es una novela debut ambientada en Georgia a finales de la Guerra Civil estadounidense: The Sweetness of Water, de Nathan Harris.

Uno de mis grandes placeres es encontrar un nuevo autor cuyo trabajo pueda compartir y apoyar, dijo Winfrey el martes en un comunicado. Me cautivó el trabajo de Nathan Harris y espero poder hablar de esta primera novela con todos sus nuevos lectores.

Harris, de 29 años, cuyo libro se publicó el mismo martes, ha dicho que quería mostrar cómo era el sur tras la emancipación de los esclavos. The Sweetness of Water tiene lugar en la ciudad imaginaria de Old Ox, Georgia, y cuenta la historia de dos hermanos recientemente liberados que encuentran trabajo en una granja vecina dirigida por un hombre que cree que su hijo murió en la guerra.

Estoy muy emocionado y honrado de ser elegido para el club de lectura de Oprah, dijo Harris, un graduado de la Universidad de Oregon y exbecario del Centro Michener de la Universidad de Texas en Austin, en un comunicado. Durante una generación, Oprah ha sido una defensora comprometida de los escritores, elevando su trabajo y animando el panorama literario. Unirse a las filas de sus selecciones anteriores es hacer realidad un sueño.

Un conversatorio entre Winfrey y Harris se transmitirá el 23 de julio en Apple TV+. Winfrey lanzó su primer club de lectura en 1996 y ha estado asociada con Apple desde 2019. Comenzó su club actual seleccionando otra novela sobre la esclavitud en el siglo XIX, The Water Dancer de Ta-Nehisi Coates, y en años anteriores ha elegido obras debut como The Twelve Tribes of Hattie de Ayana Mathis y Cane River de Lalita Tademy.