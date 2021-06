"In the Heights" no logra recaudar lo previsto

se convirtió en la primera película de la pandemia en sumar 100 millones de dólares en Norteamérica. Su total en general es de 109 millones de dólares.

Peter Rabbit 2: The Runaway, una cinta de Sony que originalmente iba a estrenarse alrededor de la Pascua de 2020, también tuvo un debut deslucido, con aproximadamente 10,4 millones de dólares.

Después de una serie de fines de semana con buena recaudación en las salas, el estreno de In the Heights es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el mercado. La mayoría de los cines están operando a una capacidad reducida para permitir el distanciamiento social debido a la pandemia. Los de Canadá están cerrados en gran medida. Y hacer que el público salga a ver una película que estaba transmitiéndose simultáneamente vía streaming en HBO Max, como ocurrió con In the Heights, añade una complicación adicional.

Protagonizada por un elenco de rostros nuevos en su mayoría, incluyendo Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins y Leslie Grace, In the Heights no contó con figuras de la talla de las de Mamma Mia! para que le dieran impulso. Miranda, que desempeñó el papel principal en Broadway, se lo cedió a Ramos. Miranda interpreta un papel menor.

En lugar de ello, la película dependerá ahora de las recomendaciones orales (en Cinemascore recibió una A de las audiencias) para lograr permanecer un buen tiempo en los cines.

___

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP