Líderes del G7 revelan plan para competir con China

unifiquen su voz contra las prácticas de trabajo forzado que afectan a los musulmanes uigures y otras minorías étnicas en China. Biden espera que la denuncia sea parte de un comunicado conjunto que se publicará el domingo cuando termine la cumbre, pero algunos aliados europeos están reticentes de separarse de Beijing de forma tan enfática.

China se ha convertido en uno de los temas secundarios más absorbentes de la cumbre de las naciones ricas, la primera desde 2019. La reunión del año pasado se canceló debido al COVID-19 y la recuperación de la pandemia domina las conversaciones de este año. Se prevé que los mandatarios se comprometerán a compartir al menos 1.000 millones de vacunas con los países en apuros.

Los aliados también dieron los primeros pasos para presentar una propuesta de infraestructura llamada Build Back Better for the World (Reconstruir mejor para el mundo), un nombre que recuerda al eslogan de campaña de Biden. El plan pide invertir cientos de miles de millones de dólares en colaboración con el sector privado apegados a las normas climáticas y prácticas laborales.

Está diseñado para competir con la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de billones de dólares de China, que ha lanzado una red de proyectos y vías marítimas que serpentean alrededor de grandes porciones del mundo, principalmente Asia y ífrica. Los detractores afirman que los proyectos de China con frecuencia generan enormes deudas y exponen a las naciones a una excesiva influencia de Beijing.

___

Lemire reportó desde Plymouth, Inglaterra. Los periodistas de The Associated Press Danica Kirka y Sylvia Hui en Falmouth, Inglaterra, contribuyeron a este despacho.