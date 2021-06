Danny Elfman usa veneno para nuevo álbum

para grabar sus partes, uno a la vez por protocolos de COVID-19. Conservé la mayoría de mis guitarras originales y voz de los demos, dijo Elfman.

Aunque 17 de las 18 canciones son originales, los fans de Oingo Boingo se darán cuenta que Elfman trabajó en una de las viejas canciones de la banda Insects, de 1982. No es de sorprender que la nueva es más oscura y más política. Había tenido la intención de que formara parte de un concierto en Coachella y pensaba ¿quiénes podrían ser los insectos de ahora? Su respuesta: los senadores de Estados Unidos.

Esas son mis sanguijuelas de ahora. Esos son los insectos humanos, dijo. Así que las nuevas letras dicen: Old white men, they™re back in power again/They™re sucking all the power and pride (Viejos blancos, están en el poder otra vez/están chupando todo el poder y el orgullo).

El compositor se ríe oscuramente sobre los distópicos Estados Unidos de los que escribía en la década de 1980 que reconoce más en la década del 2020. ™1984² me perecía mucho más cercana a mí en 2020 que en 1984.

Para la portada transformaron scans en 3D de Elfman en una perturbadora escultura digital de Sarah Sitkin. Muestra una especie de Elfman tricéfalo y desconcertante. El cantautor dijo que retrata cómo se sintió con varias parte de él viviendo juntos pero sin ser buenos compañeros de piso.

El productivo Elfman ya ha avanzado con respecto a esta etapa. Terminó un concierto de cello y está trabajando en varios proyectos de música para películas. También regresará al escenario con un concierto en vivo de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton el 29 de octubre en el Estadio Banc of California.

Espera poder presentar Big Mess en vivo y mostrar lo que aprendió en la cuarentena. Una de estas cosas fue abandonar su personaje regular como compositor y simplemente escribir lo que le salía del corazón.

Fue aterrador porque era ˜este soy yo, no tengo ninguna protección aquí™, dijo. Cuando escribes en tercera persona estás protegido, estás protegiéndote. Y me sentí muy desprotegido en gran parte de este álbum. A cierto punto tuve que tomar la decisión de que no me importara.

