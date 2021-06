HRW: policías detrás de al menos 20 muertes en Colombia

denunció 14 casos de agresión sexual y 71 de violencia de género que incluyen agresión física y verbal.

Aunque la Policía ha capturado a más de mil personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas, cientos de ellos fueron puestos en libertad debido a que los jueces no encontraron evidencia que los vinculara al delito o concluyeron que no se les garantizó el debido proceso. HRW aseguró que en algunos casos los cargos fueron desproporcionados y recalcó que las autoridades no deben utilizar arbitrariamente las acusaciones de terrorismo en casos de delitos menores.

La situación de derechos humano en Colombia está siendo verificada in situ por la CIDH en una visita oficial hasta el 10 de junio.

Vivanco calificó de decepcionante la posición del gobierno estadounidense ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia. Nuestra impresión es que no están dispuestos los funcionarios del actual gobierno a emitir comentarios o juicios y a condenar estos hechos en términos claros como lo harían en otros países de la región, simplemente por la alianza estratégica que tienen con Colombia, agregó el miércoles a la prensa.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el lunes que el gobierno colombiano tiene que asegurarle a la gente que pueda expresar su opinión de forma pacífica e hizo un llamado a la policía a respetar tal derecho.

Miles de manifestantes han sumado a sus exigencias una reforma estructural a la policía, por lo que el presidente Duque anunció que propondrá al Congreso un proyecto para su transformación en el que se incluirá una dirección de derechos humanos. Sin embargo, HRW considera que los cambios anunciados no alcanzan para prevenir las violaciones de derechos humanos ni garantizar justicia efectiva para las víctimas.