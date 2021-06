Kemper se disculpa por baile con grupo con pasado racista

La actriz Ellie Kemper se disculpó por participar en un baile de debutantes (para señoritas que se presentan en sociedad) ofrecido por una organización de San Luis que ella dice tiene un pasado incuestionablemente racista, sexista y elitista.

La originaria de San Luis, de 41 años y estrella de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt, fue criticada en Twitter después de que se reveló que cuando tenía 19 años fue nombrada Reina de amor y belleza en el baile St. Louis™ Veiled Prophet.

El grupo Veiled Prophet Organization se remonta a finales del siglo XIX. No admitía integrantes negros hasta 1979. Las hijas de muchas familias prominentes de San Luis han tenido el mismo título que Kemper, cuya familia fundó Commerce Bancshares.

Kemper, quien saltó a la fama en la serie The Office dijo en Instagram que no estaba enterada en ese entonces de la historia de Veiled Prophet, pero la ignorancia no es excusa.

Veiled Prophet Organization publicó su propio comunicado diciendo que reconoce nuestro pasado y reconoce las críticas hacia nosotros. El comunicado dijo que en la actualidad la organización rechaza el racismo en cualquier forma.