Jueces de ONU ratifican la condena del jefe militar Mladic

La corte de apelaciones de la ONU ratificó el martes la condena a prisión perpetua del exjefe militar serbiobosnio Ratko Mladic por genocidio y otros delitos durante la guerra de Bosnia de 1992-1995.

El fallo significa que el exgeneral de 79 años que fue el terror de Bosnia durante la guerra pasará el resto de su vida en prisión. Es la última figura destacada del conflicto de hace más de un cuarto de siglo que responde ante la justicia.

La jueza presidente del tribunal, Prisca Matimba Nyambe, de Zambia, dijo que la corte rechazó la apelación de Mladic en su totalidad y ratificó la condena.

También rechazó una apelación de la fiscalía a la absolución de Mladic en un cargo de genocidio vinculado con purgas étnicas a inicios de la guerra.

El expresidente Radovan Karadzic, antiguo jefe político de Mladic, también cumple perpetua como autor intelectual de las masacres étnicas que causaron más de 100.000 muertes y dejaron a millones sin techo.

Mladic, otrora un caudillo militar fanfarrón conocido como el carnicero de Bosnia, fue el jefe de las tropas que perpetraron limpiezas étnicas, el sitio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, el clímax sangriento de la guerra en 1995, entre otras atrocidades. Ahora es un anciano frágil cuyos problemas de salud demoraron la sentencia final.

Su legado tóxico sigue dividiendo a Bosnia y su sombra negra se ha extendido mucho más allá de los Balcanes. Para los serbios de Bosnia es un héroe de guerra que combatió para proteger a su pueblo. Para los bosniacos, en su mayoría musulmanes, siempre será un villano responsable de sus terribles sufrimientos y mortandad durante la guerra.

No puedo aceptar veredicto alguno, dijo el veterano de guerra serbio Milije Radovic desde la población bosnia oriental de Foca a The Associated Press. Para mí, es un ícono. Y para el pueblo serbio, es un ícono.

La primera acusación formal contra Mladic data de julio de 1995. Después del fin de la guerra se ocultó hasta que el gobierno prooccidental de Serbia lo arrestó en 2011 y lo entregó a la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

Ese tribunal de la ONU ha dejado de existir. La apelación de Mladic y otros asuntos legales no resueltos son procesados por el Mecanismo Residual Internacional de las Cortes Penales, cuya sede es el mismo edificio que alojaba a la CPI para Yugoslavia.