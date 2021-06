Springsteen planea el regreso a Broadway de su espectáculo

El Jefe (The Boss) sencillamente no puede renunciar a Broadway.

Bruce Springsteen regresará al circuito teatral de Nueva York este verano para una presentación limitada de su espectáculo individual Springsteen on Broadway. Las funciones en el Teatro St. James comenzarán el 26 de junio con una fecha de cierre fijada, al menos por ahora, para el 4 de septiembre.

Me encantó hacer ˜Springsteen on Broadway™ y estoy encantado de que me hayan pedido repetir el espectáculo como parte de la reapertura de Broadway, dijo el rockero en un comunicado.

Springsteen on Broadway se estrenó en 2017 y se extendió en tres ocasiones, finalmente cerrando a fines de 2018. Columbia Records lanzó un disco doble con la banda sonora y una versión filmada del espectáculo está en Netflix.

En el show, Springsteen interpreta 15 canciones, incluidas My Hometown, Thunder Road y Born in the USA, y cuenta historias de su vida mientras crecía en Nueva Jersey. Algunas resultarán familiares para los lectores de su autobiografía, y el músico incluso lee de ella. Su esposa, Patti Scialfa, lo acompaña para Brilliant Disguise.

Los miembros de la audiencia deberán proporcionar un comprobante de vacunación completa contra el COVID-19 para poder ingresar al teatro.