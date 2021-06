"Conjuring 3" desplaza a "A Quiet Place 2" en las taquillas

La asistencia a los cines de Estados Unidos está volviendo a la normalidad, con ganancias moderadas y el notable retroceso de una cinta de terror en su segunda semana de exhibición.

Luego de su exitoso primer fin de semana, A Quiet Place Part II descendió 59% en las taquillas de Norteamérica, dejando espacio para que la tercera película de la franquicia Conjuring asumiera el primer sitio. The Conjuring: The Devil Made Me Do It, de Warner Bros., recaudó aproximadamente 24 millones de dólares, según cálculos del estudio el domingo, convirtiéndose en el mejor estreno de clasificación R en la pandemia. Por su parte, la secuela de A Quiet Place de los estudios Paramount obtuvo 19,5 millones de dólares en venta de boletos, con lo que ya suma 88,6 millones de dólares recaudados a nivel nacional.

Normalmente uno no ve dos películas de terror al frente de la lista. Pero fue un buen fin de semana para ambas cintas", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore. Los cines están recuperándose y el Día de los Caídos en Guerras no fue un éxito pasajero... Ya se siente de nuevo el verano".

En The Conjuring 3 regresan en el papel estelar Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretando a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Esta es la primera cinta de Conjuring que no ha sido dirigida por James Wan (en esta ocasión el director es Michael Graves). Con 26,8 millones de dólares adicionales a nivel internacional, el filme ya ha recaudado más de 57,1 millones.

En el mundo previo a la pandemia, el debut de "The Conjuring 3 podría haber sido considerado un poco decepcionante: las películas previas de la franquicia recaudaron aproximadamente 40 millones de dólares en sus estrenos. Pero Goldstein hizo notar que las terceras películas en las franquicias de terror suelen no tener un gran desempeño en las taquillas. Y hay otro punto a tomar en cuenta en el caso de The Conjuring 3: la cinta está difundiéndose gratuitamente vía streaming para los suscriptores de HBO Max.

Cruella de The Walt Disney Co., estrenada en los cines el fin de semana, obtuvo 11,2 millones de dólares en 3.922 cines, ubicándose en tercer lugar. La película protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson también estuvo disponible para su renta en Disney+ por 29,99 dólares. A nivel mundial, Cruella ha recaudado 87,1 millones de dólares hasta ahora.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1. The Conjuring: The Devil Made Me Do It - 24 millones de dólares.

2. A Quiet Place Part II - 19,5 millones.

3. Cruella - 11,2 millones.

4. Spirit Untamed - 6,2 millones.

5. Raya and the Last Dragon" - 1,3 millones.

6. Wrath of Man - 1,3 millones.

7. Spiral" - 890.000.

8. Godzilla vs. Kong - 463.000.

9. Demon Slayer the Movie: Mugen Train - 450.000.

10. Dream Horse - 230.053.

Lindsey Bahr está en Twitter como: http://twitter.com/ldbahr