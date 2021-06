Mujer recupera billetera perdida hace 46 años en California

Una mujer de Ventura recuperó la billetera que perdió hace 46 años en esa ciudad del sur de California luego de que un empleado que trabajaba en remodelar el histórico teatro Majestic la encontró dentro de un espacio para cables.

Nunca me lo hubiera imaginado, comentó Tom Stevens tras hallar la billetera entre viejas envolturas de dulces, talones de boletos y latas de refresco.

Stevens le dijo al periódico Ventura County Star que recurrió a las redes sociales para tratar de localizar a la dueña de la billetera con base en las pistas que encontró en ella, incluyendo viejas fotografías, un boleto de un concierto de Grateful Dead de 1973 y una licencia de conducir de California para Colleen Distin que expiró en 1976. No había dinero.

¿Alguien conoce a Colleen Distin?, preguntó en la cuenta del teatro en Facebook. Mientras estábamos haciendo algunas labores de mantenimiento encontramos su billetera. Hay varias fotografías de personas, y están muy bonitas, también de esa época. Alguien podría quererlas. Así que si eres ella, o si conoces a Colleen, ¡escríbenos y la tendremos aquí para ti!.

La jefa de Stevens, Loanne Wullaert, sugirió publicar la información de la billetera en las redes sociales.

Nos han compartido unas 1.000 veces, tenemos una cantidad impresionante de comentarios y luego se publicó en todos los demás sitios, dijo Wullaert el lunes. Creo que es magnífico que a la gente le importe y le interese.

Distin, quien creció en Ventura y sigue viviendo allí, dijo que varias personas le contaron y recibió una llamada sobre la publicación. El 25 de mayo respondió que era su billetera, un par de horas después de que se hiciera la publicación.

El viernes, Distin fue a recoger la billetera roja, la cual se había vuelto un poco café por el paso de los años, y dijo que era como abrir una cápsula de tiempo.

Distin indicó que la perdió en 1975 cuando tenía poco más de 20 años, y que probablemente se le salió por un agujero en su bolso. En ese momento, señaló, su billetera contenía un cheque por 200 dólares y fotos familiares.

Recuerdo haber llamado al día siguiente cuando me di cuenta que la había perdido. Me dijeron que nadie la había encontrado, pero que volviera a llamar, cosa que hice. Tenía algo de dinero en ella, pero lo necesitaba en ese entonces, comentó Distin. No tengo idea qué fotos hay allí, ni cuál boleto de concierto, dado que fui a muchos en ese entonces. Fue algo que me recordó el pasado, y fue bueno, debo decir.

Distin dijo que al principio se sentía renuente a hablar públicamente sobre su experiencia, pero la respuesta fue tan positiva que cedió.

Eso dice mucho sobre nuestra sociedad, que la gente busca una historia humana y algo para sentirse bien, comentó. "La gente necesita ver la gratitud. Creo que hay tantas cosas negativas que creo que esto es lo que conmovió a la gente.