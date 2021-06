¿Hay que pasar pruebas de COVID-19 si se está vacunado?

¿Es necesario hacer una prueba de detección del COVID-19 si se está vacunado?

No, puede saltarse los tests rutinarios, aunque con algunas excepciones.

Las últimas recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que no es necesario pasar una prueba diagnóstica o una cuarentena si se está totalmente inmunizado, aunque se haya estado expuesto a alguien enfermo. Una de las excepciones es que se desarrollen síntomas de COVID-19 como fiebre, tos y fatiga.

Los actualizados lineamientos reflejan los recientes estudios que muestran que las personas vacunadas tienen un riesgo muy bajo de sufrir un cuadro grave de la enfermedad. En el caso de contagiarse, es menos probable que propague el virus y cualquier síntoma sería más leve.

Según esto, los CDC dicen que las personas vacunadas pueden ser excluidas de los controles rutinarios en los lugares de trabajo, aunque muchas empresas no controlan el estatus de vacunación de sus empleados. Se sigue recomendando el monitoreo para personas que trabajan o viven en albergues para gente sin hogar o prisiones debido a un mayor riesgo de brotes.

La relajación de las normas tampoco se aplica a doctores, enfermeras y otros trabajadores de la salud, cuyos jefes podrían seguir exigiendo estas pruebas. Las pautas pueden variar en función del país.

Los ciudadanos estadounidenses que regresen del extranjero tendrán que seguir presentando un test de COVID-19 negativo antes de embarcar, independientemente de si están inmunizados o no. Cualquiera que dé positivo al virus debe seguir aislándose por 10 días, agregaron los CDC.

A medida que aumenta el porcentaje de gente vacunada, muchos expertos esperan que la agencia relaje aún más sus recomendaciones, incluso para gente vacunada con síntomas. Muchos resfriados y virus comunes pueden causar síntomas similares a los del COVID-19, apuntan los expertos, lo que podría derivar en una ola de pruebas innecesarias durante el otoño.

Mientras nos apuramos para reactivarnos, una gran variedad de infecciones para las que no hacemos pruebas rutinarias van a causar esos mismos síntomas", señaló la doctora Rebecca Wurtz, de la Universidad de Minnesota. Deben lavarse las manos, quedarse en casa y no ir a trabajar, pero no hay motivo para hacerse una prueba".