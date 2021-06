Entrevista AP: Rusia reprime oposición antes de elecciones

Las autoridades rusas están aumentando su presión sobre la disidencia antes de una elección parlamentaria crucial en septiembre, en lo que un destacado crítico del Kremlin considera un intento de marginar a la oposición.

Mijail Jodorkovsky, un magnate ruso que se radicó en Londres luego de 10 años en la cárcel en Rusia bajo cargos considerados por muchos como un acto de revanchismo político por oponerse al régimen del presidente Vladimir Putin, dijo que las medidas más recientes contra los activistas de oposición reflejaban la inquietud de las autoridades ante la pérdida de popularidad de Rusia Unida, el principal partido oficialista.

Jodorkovsky dijo a The Associated Press en una entrevista por Zoom que la próxima elección es una producción teatral, en la que a cualquier candidato que no le guste al gobierno no se le permitirá presentarse". Dijo que las autoridades están endureciendo la represión para sofocar las voces críticas antes de la elección parlamentaria del 19 de septiembre, incluidos los activistas del movimiento Rusia Abierta financiado por él.

Andrei Pivovarov, el líder del movimiento Rusia Abierta, que se disolvió la semana pasada, fue sacado de un avión en el aeropuerto de San Petersburgo el lunes en la noche y llevado a Krasnodar, en el sur del país, el martes como parte de una investigación criminal en su contra.

También el martes, la policía cateó la casa de campo del político opositor Dmitry Gudkov, un exlegislador que aspiraba a lograr un escaño en los comicios de septiembre. La misma suerte corrieron al menos dos de sus colaboradores.

Jodorkovsky dijo que las autoridades toman medidas preventivas contra la oposición por temor a que la elección de septiembre provoque protestas.

El gobierno teme que habría protestas si la trampa es demasiado flagrante dijo Jodorkovsky a la AP. Tratan de desinfectar el ambiente político antes de la elección.

Añadió que seguirá apoyando a los candidatos de oposición a pesar de las presiones oficiales.

La semana pasada, Pivovarov anunció el cierre de Rusia Abierta para proteger a sus miembros luego de que las autoridades la calificasen de indeseable. El gobierno ya ha ilegalizado a más de 30 grupos en base a una ley de 2015 que convirtió en delito la pertenencia a organizaciones indeseables. El parlamento está procesando otra ley que endurece las penas para sus miembros.

En una carta desde la cárcel que los abogados de Pivarov publicaron en la cuenta de Instagram de éste, dice que no hay motivos para alegrarse, pero no me siento deprimido.

Existe un plan de arrestar a cualquier persona que piense distinto, pero esa gente ya es la mayoría, añadió.