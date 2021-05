Belice investiga nuera de lord británico por muerte policía

La nuera de un multimillonario y ex vicepresidente del Partido Conservador británico está bajo investigación en Belice por la muerte de un policía del país de América Central, que perdió la vida de un disparo cuando estaba en compañía de la mujer en un muelle.

Tenemos a la señora Jasmine (Hartin) Ashcroft bajo custodia y está siendo investigada con respecto a la muerte a tiros del señor Henry Jemmoth, dijo el comisionado de la policía Chester C. Williams a la televisora local 7 News Belize.

Parece más una cuestión personal que un ataque, añadió Williams.

Hartin es la pareja Andrew Ashcroft, el hijo de lord Micheal Ashcroft, un empresario y filántropo británico muy reconocido en su país y también en Belice, donde creció y país al que ha destinado parte de su actividad filantrópica. De acuerdo a uno de sus portales de Internet, llegó a ser embajador de Belice ante Naciones Unidas.

Según el comisionado de policía, Hartin era amiga de la víctima, habían estado bebiendo y la primera persona que llegó al lugar de los hechos declaró que la encontró nerviosa y caminando por el muelle.

Hasta ahora no hemos tenido ninguna indicación que sugiera que hubo tercer actor, añadió.

Williams, en su entrevista con el mencionado canal, afirmó que Hartin no cooperó con la policía y que pidió ver a su abogado. Agregó que si no obtienen una explicación por su parte será tratada como la presunta asesina del agente.

Dada la notoriedad de la familia Ashcroft en Belice, el comisionado dijo que informó al gobierno del suceso pero que el encargado de la investigación es su departamento.

No necesito que el líder político me diga cómo hacer mi trabajo, me reconforta saber que tanto el primer ministro como nuestro ministro apoyan el hecho de que debemos investigar la muerte de nuestro hermano caído y, si alguien es responsable, que esa persona sea tratada con el más estricto alcance de la ley para garantizar que se haga justicia, agregó.

En el mismo canal de noticias, Marie Jemmott Tzul, hermana del policía muerto, dijo que Jemmoth era un hombre que amaba la vida, padre de cinco hijos y que nunca se suicidaría.

La investigación puede que diga otra cosa pero yo creo que le mataron, afirmó.

Henry Jemmoth tenía 42 años, según la página oficial de la policía de Belice que le rinde un honor por su dedicación al cuerpo.