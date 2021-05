En 10mo álbum, Juanes vuelve al Origen de su inspiración

y en la época del COVID yo empiezo a ver esta letra y es demasiado vulnerable y poderosa. Incluso le bajamos el tempo a la canción, porque cuando ves el video de la original lo ves (a Springsteen) bailando como con energía y parece feliz; pero no es feliz, es una canción que muestra un lado humano y vulnerable. Quería que ese mensaje llegara a un público de habla hispana de alguna manera.

AP: Sobre algunos de los músicos que ya no están, ¿llegaste a conocer a Joe Arroyo y a Diomedes Díaz?

JUANES: Claro, claro, claro. Tengo unos recuerdos demasiado especiales, extraños y contrastantes, porque a Joe lo conocí en Cartagena en una fiesta y cuando ese señor llegó, o sea, ¡era como si hubiera llegado la luz! Era un tipo divertidísimo, muy talentoso. A Diomedes Díaz lo conocí en una situación muy vulnerable porque lo conocí en la cárcel. Yo fui a Valledupar a tocar al festival de vallenato y él estaba en ese momento en la cárcel. Fui a visitarlo y haberme encontrado con Diomedes allí fue muy raro. Pero es música que me ha acompañado desde que yo recuerdo, ha estado conmigo siempre y hasta los días de hoy sigue siendo de mi banda sonora, entonces fue muy chévere poder en algún momento conocerlos, abrazarlos.

AP: Jugaste bastante con los ritmos de las canciones. La bilirrubina ya no es tan solo un merengue, por ejemplo.

JUANES: Digamos que parte de la idea inicial era no acercarnos a la original porque competir contra esas versiones, eso es imposible. De alguna forma tenía cierto miedo. ¿Cómo hacer una canción de Gardel, por ejemplo? Y lo que hicimos fue alejarnos lo que más pudimos de ahí, respetando obviamente la melodía y el tempo de la canción y la tonalidad de la mayoría de las canciones. Este álbum lo coproduje con Sebastián Krys (e) hicimos una mancuerna muy especial. Era como cuando estábamos en el colegio que nos decía la profesora dibujo libre, o sea, haga lo que quiera, sin importar. Y eso fue muy chévere, como la libertad creativa de poder irnos por la bachata, por el reggae, trayendo elementos de la percusión colombiana, el rock de la guitarra, la batería. Y la forma de grabar el álbum también, que fue digamos muy cuidadosa, manual, orgánica, porque acá no hay nada programado, son personas tocando. Y eso me hacía mucha falta también.

AP: Sobre Kraken, cuentas que fue una gran influencia para ti. ¿Qué recuerdos tienes de esa época?

JUANES: Bueno, Kraken, yo estaba en bachillerato y recuerdo que Hugo Restrepo iba al colegio y era como si el héroe llegara al colegio porque era el guitarrista de Kraken. Y en esa época había música, pero no había música rock que sonara en la radio comercial, era imposible. Kraken empezó siendo de esas primeras bandas sobresalientes. Por lo menos para mí fue el primer concierto de rock que yo vi... Y ver cómo me impactó este personaje y la banda en sí, en ese momento cuando yo veo eso digo: ¡No! ¡Yo quiero estar ahí! Yo quiero hacer eso para mi vida. Me transformó. Tanto que el día de ese concierto lo tengo en mi memoria como si fuera ayer.

AP: Después de haber vuelto a tus orígenes, ¿dónde te ves en adelante?

JUANES: Definitivamente voy a seguir en la misma dirección, cerca de este sonido orgánico y orientado al rock, y también traeré elementos de la música folk como la percusión, toda la percusión del Pacífico y el Atlántico y el Caribe, que me encanta. Quiero tocar con músicos. Quiero sentir la batería detrás de mí y el bajo y la guitarra y los teclados, y quiero sentir eso en el escenario y también en la grabación, porque he estado experimentando con diferentes tipos de música y en realidad trabajo solo con una computadora la mayor parte del tiempo. Quiero volver a grabar con músicos. Realmente amo eso y lo extrañé mucho.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.