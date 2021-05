Boris Johnson se defiende de ataques de su exasesor

dijo que Johnson era incapaz de ejercer el puesto.

Johnson dijo acerca de las críticas que algunos comentarios que he escuchado no guardan relación alguna con la realidad.

Ésta ha sido una serie de decisiones increíblemente difíciles, ninguna de las cuales tomamos a la ligera, dijo Johnson. Añadió que en cada etapa nos hemos regido por la resolución de proteger la vida, salvar vidas.

Lo que quiere la gente es que nos ocupemos de entregar la hoja de ruta (para la reapertura) e intentemos cautelosamente de llevar a nuestro país hacia adelante después de lo que ha sido uno de los períodos que creo que cualquiera recuerda, dijo a la prensa el jueves.

Cummings acusó a Hancock de mentirle al púbico y dijo que deberían haberlo despedido por sus errores. Estos incluyeron, dijo, fallas en el testeo por las que personas con el virus recibieron el alta de hospitales para ser enviadas a residencias para ancianos. Miles de personas en las residencias murieron de COVID-19 en los primeros meses del brote.

Hancock respondió que las acusaciones infundadas sobre la honestidad no son ciertas.

He sido honesto con la gente en público y en privado en todo momento, dijo en la Cámara de los Comunes. Cada día desde que empecé a trabajar en la respuesta a esta pandemia en enero pasado, me he despertado cada mañana y preguntado: ˜¿Qué debo hacer para proteger la vida?™