Vacunas de Sinopharm contra COVID-19 parecen ser eficaces

y un placebo. Aunque se realizó en Bahréin, Emiratos írabes Unidos, Egipto y Jordania, solo se divulgaron los datos de los dos primeros.

No hay nada muy sorprendente, Coincide con lo que han dicho anteriormente, pero no elimina totalmente las dudas sobre Sinopharm, dijo Jin Dong-yan, profesor de medicina en la Universidad de Hong Kong que no participó del estudio.

Puso en duda el grado de protección que brinda la vacuna debido a un pico reciente de casos en la nación insular de Seychelles, que ha vacunado a una gran mayoría de su población con Sinopharm.

El estudio, realizado principalmente con hombres jóvenes, tenía escasa información sobre la eficacia de la vacuna contra una enfermedad grave. Algunos expertos también expresaron inquietud porque casi el 85% de los participantes eran hombres.

Es importante asegurarse de que se ha probado con suficientes mujeres para poder ver problemas de seguridad, dijo Ashley St. John, profesora en la Facultad de Medicina Duke-NUS en Singapur.

Un vocero de la empresa no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.

Millones de personas en el mundo han recibido las vacunas, fabricadas con virus desactivados.