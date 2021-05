Oprah y Enrique presentan charla con Lady Gaga y Glenn Close

Oprah Winfrey y el príncipe Enrique continúan su serie de salud mental con una charla virtual con Lady Gaga, Glenn Close y otros.

Apple TV+ anunció el miércoles que The Me You Can™t See: A Path Forward estará disponible a partir del viernes, una semana después de que la serie sobre salud mental creada por Winfrey y el duque de Sussex, The Me You Can™t See, debutara en la plataforma de streaming.

La serie presenta una mezcla de historias de celebridades y gente común y sus luchas y logros en cuanto a salud mental. En un episodio, Gaga reveló el trauma de una violación que dijo que la dejó embarazada a los 19 años.

Enrique habló sobre su propia ansiedad, terapia y técnicas de afrontamiento. El duque y su esposa Meghan viven en California, donde esperan el nacimiento de su segundo bebé.

Enrique dijo a The Associated Press que se sintió obligado a hablar sobre sus problemas con la esperanza de ayudar a otras personas. Lo veo como una responsabilidad. No me resulta difícil abrirme, dijo a la AP la semana pasada. Al ver el impacto y la reacción positiva que tiene para tantas personas que también sufren, creo que es una responsabilidad.

Entre otros participantes notables en la serie están los jugadores de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, la boxeadora Virginia Ginny Fuchs y el chef Rashad Armstead.