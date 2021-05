Amazon compra MGM, estudio detrás de James Bond y Shark Tank

Amazon comprará MGM, el estudio de cine y televisión detrás de James Bond, Legally Blonde ("Legalmente rubia") y Shark Tank, a fin de ofrecer más contenido que ver en su servicio de streaming.

El gigante de las ventas en línea pagará 8.450 millones de dólares, su segunda mayor adquisición desde que compró la cadena de supermercados Whole Foods por casi 14.000 millones de dólares en el 2017.

Es el más reciente de una serie de acuerdos empresariales que buscan competir con Netflix y a Disney+. AT&T y Discovery anunciaron la semana pasada que combinarán sus divisiones de medios, creando una empresa que incluirá los canales HGTV, CNN, Food Network y HBO.

Amazon no divulga cuántos espectadores tiene su servicio Prime Video, pero más de 200 millones de personas tienen acceso a él ya que pagan por su servicio Prime, que les confiere envíos más rápidos y otros beneficios. Además de Prime Video, Amazon también tiene un servicio gratis de streaming llamado IMDb TV, donde obtiene ingresos por medio de la publicidad durante la emisión de películas y programas.

La adquisición de MGM le dará a Amazon acceso a más películas, series y personajes como Rocky, RoboCop y la Pantera Rosa. También obtendrá el canal de cable Epix, actualmente propiedad de MGM.

Famoso por su logotipo de un león rugiente, MGM es uno de los estudios cinematográficos más antiguos de Hollywood, fundado en 1924, en la era del cine mudo. Posee un inventario de más de 4.000 películas, incluyendo clásicos como Silence of the Lambs ("El silencio de los inocentes") y Thelma & Louise. Amazon dijo que planea que planea aprovechar la vasta filmoteca de MGM para crear nuevos programas y películas.

Producciones más recientes incluyen los reality shows Shark Tank y The Real Housewives of Beverly Hills, así como la película de James Bond de próximo estreno No Time to Die (" Sin tiempo para morir") y la cinta biográfica sobre Aretha Franklin Respect.

Amazon ya cuenta con su propio estudio cinematográfico, pero los resultados han sido mixtos. Dos de sus series, The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, ganaron premios Emmy. Y aunque ha ganado varios Oscar, incluyendo este año por Sound of Metal ("El sonido del metal"), muchas de sus películas no han logrado conectar con las masas.

En tiempos recientes, Amazon ha estado invirtiendo en transmisiones deportivas y espectáculos ostentosos. El año que viene ofrecerá por streaming Thursday Night Football y está produciendo una serie basada en The Lord of the Rings ("El señor de los anillos"), cuya primera temporada habría costado 450 millones de dólares, según reportes.

Amazon.com Inc., con sede en Seattle, se negó a decir cuándo espera que el acuerdo se lleve a término. Pero cuando ocurra, esto hará que Amazon, que ya es una de las empresas más poderosas y valiosas del mundo, sea aún más grande. Los reguladores de todo el mundo están analizando las prácticas comerciales de Amazon, específicamente la forma en que analiza la información de las empresas que venden productos en su sitio y la utiliza para crear sus propios productos con la marca Amazon.

Un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abogó en octubre por una posible escisión de Amazon y otras empresas, dificultándoles la compra de otros negocios e imponiendo nuevas normas para salvaguardar la competencia.

Amazon, fundada en 1995 como una librería en línea, se ha convertido en un gigante valorado en 1.600 millones de dólares que hace un poco de todo. Tiene una red comercial que entrega pedidos a sus clientes en dos días o menos; vende inhaladores e insulina; tiene un negocio de computación en la nube que impulsa las aplicaciones de Netflix y McDonald™s; y tiene planes de enviar más de 3.200 satélites al espacio para transmitir servicio de internet a la Tierra.