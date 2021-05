Usuarios de Instagram podrán ocultar el número de Me Gusta

Si publicas una foto en redes sociales y no sabes a cuántas personas les gustó, ¿realmente la publicaste?

A partir del miércoles, los usuarios de usuarios de Instagram y Facebook podrán ocultar el número de Me Gusta en sus publicaciones y fotos.

Instagram comenzó a ocultar los Me Gusta en 2019 para generar menos estrés a los usuarios. Si bien muchos usuarios se declararon complacidos con la función, a otros, incluidos algunos influencers, les preocupaba que esto pudiera alejar la experiencia de las redes sociales. En ese momento, la plataforma no dio a los usuarios la opción de ocultar o mostrar los Me gusta, lo que disgustó a muchos.

Ahora, después de una prueba, los usuarios podrán activar un interruptor que oculta los Me Gusta públicos. En lugar de un número, en la foto que publicaste de tu cachorro verás Le gustó a Beyoncé y a otros (claro, si a Beyoncé y a otros les gustó tu foto).

Para ocultar el número de Me Gusta en Instagram, debes ir a la configuración y hacer clic en la sección Publicaciones. Si eliges desactivar el conteo de Me gusta, se aplicará a todas tus publicaciones. Además, también podrás ocultar los recuentos de publicaciones individuales antes de compartirlas. Esta opción se puede activar o desactivar en cualquier momento.

La función estará disponible para los usuarios de Instagram a partir del miércoles y para Facebook en las próximas semanas.