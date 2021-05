Alex Cuba encuentra su Mendó en nuevo álbum

Hacer su nuevo álbum, Mendó, le dio a Alex cuba la oportunidad de conocerse mejor como artista y trabajó a mayor velocidad para no dejar escapar sus mejores ideas.

Cuba tocó todos los instrumentos del álbum, a excepción de los metales, y grabó a distancia colaboraciones con artistas que incluyen a Lila Downs y Gilberto Santa Rosa.

Una vez que logré esa confianza de que podía grabarme yo mismo, las cosas se apresuraron para mí, dijo el cantautor cubano en una entrevista reciente desde Canadá, donde reside. Es muy rico para un músico como yo grabarse a sí mismo, porque te da la libertad de hacerlo a tu tiempo, hacerlo cuando estás listo, cuando lo sientes.

Mendó es una palabra afrocubana le oyó decir a sus padres y amigos en su país natal, pero que le llegó a través de una famosa canción: Buscando guayaba.

La escuché hace tiempo en la voz de Rubén Blades: ˜Buscando guayaba ando yo / que tenga sabor, que tenga mentol™, medio cantó al recordar el clásico de la salsa. Significa habilidad, agilidad, inteligencia, talento, todo lo que tiene talento, indiscutible, innato. (Decir) ˜tiene mendó™ es como algo quizá sagrado, la cualidad o propia de las cosas, propia del talento... No se aprende, no se educa, tienes que nacer con él.

Y en medio de la búsqueda interna que desató en él la pandemia, le pareció apropiada como título del álbum: Creo que me fui a buscar mendó dentro de mí, dijo.

Cuba vive en Canadá desde hace 22 años, los últimos 18 en el pueblo de Smithers, en la provincia de British Columbia, donde todo florece y se ve verde ahora con la primavera, como en su canción Mundo nuevo con Downs, el primer sencillo lanzado en febrero.

El tema surgió un día que estaba a punto de dormir y comenzó a sonar la melodía en su cabeza. Casi de inmediato le vino la letra. Corrió por su celular y trató de escribirla sin hacer ruido para no despertar a su esposa.

Caminando en noche blanca con la luna allá en el cielo / mi sombra no me dio miedo y ahora soy un hombre nuevo ... Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera / Pone fuerza en su garganta, que ha dormido desde enero, dice parte de la letra.

Yo la considero medicinal, una canción mágica, no solamente en lo que logré decir... sino en cómo llegó a mí esa canción. Llegó así como si me la estuvieran dictando en el oído, dijo Cuba. Es muy fascinante cuando eso sucede, es de otro mundo.

Otra colaboración, la pegajosa Hablando x hablar con el cubano Cimafunk, que abre el disco, surgió también de manera natural, mientras Cuba se preparaba un café. La letra dice: Ya todos los conceptos se van comprometiendo / Yo sé que nadie ha visto nada igual / La voz de una experiencia que no tiene vigencia / hablando por hablar.

Aparentemente todo está siendo cuestionado. Si descubrimos una cosa, tres meses más adelante la cuestionan, explicó el artista. Por eso la voz de la experiencia en mi opinión ya no tiene vigencia. Estamos construyendo experiencias en la marcha y aprendiendo sobre la marcha de un mundo totalmente desconocido.

A Santa Rosa lo conoció en 2010, el año en que Cuba ganó el Latin Grammy al mejor artista nuevo, y desde entonces mantuvieron el contacto, pero Mírame es su primera colaboración.

Es una canción muy rica ... desde el punto de vista sonoro, dijo Cuba, quien la escribió. Creo que se cruzaron dos generaciones de manera muy orgánica y favorable.

I Think Of You, con toques cálidos de metales y ritmos afrocaribeños, es la única canción del álbum en inglés, pero para Cuba la música es en español.

Mendó es también un disco con mucho jazz y muy intuitivo. Cuba, quien ha sido galardonado con tres Latin Grammy, dijo que se esforzó por minimizar el tiempo entre el surgimiento de una idea y su grabación para que tuviese toda la fuerza rítmica, sin perder la profundidad de lo que quería decir. Es algo que descubrió en este álbum y que planea continuar haciendo. Además, dice que la pandemia le dio el valor de dejar de fumar, por lo que su voz en su opinión suena mejor que nunca.

Si algo yo he defendido a lo largo de mi carrera es la intelectualidad, dijo Cuba. (A) nosotros, la raza negra en el mundo de la música, se nos ve en ocasiones como gente que hace música solamente para bailar, solamente para mostrar el barrio donde vivimos... A mí me apasiona un mensaje social, me apasiona darle a la intelectualidad desde lo que yo hago.

Próximamente lanzará el video musical de Hablando x hablar, grabado con él desde Canadá y Cimafunk en Cuba, y editado en Madrid.

Lo más interesante es que se ve un ˜afro power™ muy padre (genial), dijo. Usamos mucho la silueta de los dos. Él tiene un (peinado) afro también, pero cuadrado; el mío es redondo. Está bien padre ese concepto que se utilizó.