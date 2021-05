Lista de ganadoresd de los Premios Billboard 2021

A continuación una lista parcial de ganadores de los Premios Billboard de la Música 2021, que se entregan el domingo en Los íngeles.

ARTISTAS

Mejor artista Hot 100: The Weeknd

Mejor artista nuevo: Pop Smoke

Mejor artista masculino: The Weeknd

Mejor artista femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista, canción streaming: Drake

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd

Mejor artista social: BTS

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de Rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion

Mejor artist country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

íLBUMES

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, After Hours

Mejor álbum de rap: Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Mejor álbum country: Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Mejor álbum latino: Bad Bunny, YHLQMDLG

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, Chromatica

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, My Gift

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

CANCIONES

Canción más vendida: BTS, Dynamite

Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, ROCKSTAR

Mejor canción en la radio: The Weeknd, Blinding Lights

Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, I Hope

Mejor canción de R&B: The Weeknd, Blinding Lights

Mejor canción country: Gabby Barrett, I Hope

Mejor canción de rock: AJR, Bang!

Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti

Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, Roses (Imanbek Remix)

Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, Graves Into Gardens

Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, Wash Us In The Blood