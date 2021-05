Volcán entra en erupción en Congo; población huye a Ruanda

El Monte Nyiragongo en Congo entró en erupción el sábado por primera vez en cerca de dos décadas, iluminando la noche de un rojo intenso y arrojando lava sobre una carretera importante al tiempo que la población, presa del pánico, trataba de huir de Goma, una ciudad con unos dos millones de habitantes.

De momento no hay reportes de víctimas. Sin embargo, testigos han dicho que la lava ya ha cubierto una carretera que conecta Goma con Beni, una ciudad de la provincia de Kivu del Norte.

La última vez que el Monte Nyiragongo hizo erupción, en 2002, dejó centenares de muertos y cubrió de lava las pistas del aeropuerto. Más de 100.000 perdieron sus hogares en esa ocasión, lo que aumenta las preocupaciones de los residentes de Goma la noche del sábado.

De antemano estamos en una sicosis total, declaró el residente Zacharie Paluku a The Associated Press. Todos tienen miedo; la gente está huyendo. Realmente no sabemos qué hacer.

El gobierno informó que ha implementado un plan de desalojo en la zona, pero el anuncio fue hecho varias horas después de que los cielos se iluminaran con el fuego y muchos habitantes ya habían huido a pie con la intención de llegar hasta el cruce fronteriza hacia Ruanda, ubicado justo en las afueras de la ciudad.

Las autoridades migratorias de Ruanda reportaron que cerca de 3.000 de antemano han cruzado la frontera desde el Congo para escapar de la erupción volcánica, de acuerdo con medios oficiales.

La misión de paz de Naciones Unidas conocida como MONUSCO tuiteó imágenes dramáticas de Goma iluminada por el volcán e informó que realizaba vuelos de reconocimiento sobre la ciudad, en la que mantiene una base importante.

La lava no parece dirigirse hacia la ciudad de Goma. Seguimos en alerta, afirmó.

La falta de anuncios inmediatos de las autoridades y la información imprecisa que circulaba en las redes sociales sólo agregó caos en Goma.

Las autoridades del Observatorio de Volcanes en Goma habían indicado en un inicio que era el volcán Nyamulagira el que había entrado en erupción, lo que causó confusión. La distancia entre ambos volcanes es de aproximadamente 13 kilómetros (8,1 millas).

El vulcanólogo Charles Balagizi subrayó que el reporte del Observatorio se basó en la dirección que parecía tomar la lava, que era hacia Ruanda en lugar de ir a Goma.

Goma se encuentra en la frontera entre Congo y Ruanda y es un centro importante en la región para las agencias humanitarias, entre ellas MONUSCO.

___

Maliro reportó desde Beni, Congo. La periodista de The Associated Press Krista Larson en Dakar, Senegal contribuyó a este despacho.