Colombia: avalan curules para víctimas de conflicto con FARC

La Corte Constitucional ordenó el viernes darle validez a una ley para que por primera vez en Colombia las víctimas del largo conflicto interno ocupen 16 escaños en la Cámara de Representantes, tal como acordaron el gobierno y las FARC en el acuerdo de paz firmado en 2016.

La Corte informó en un comunicado que falló a favor de Roy Barreras, senador opositor y negociador plenipotenciario del acuerdo de paz, quien pidió el amparo del derecho de las víctimas a la participación política, una de las principales solicitudes de esta población vulnerada.

Con la decisión de la Corte sólo las víctimas podrán ser elegidas en esas 16 curules. Se corrige la injusticia que para muchos significaba que en el Congreso hubiera curules para los victimarios (FARC), pero no para las víctimas, dijo Barreras en una declaración oficial tras conocer el fallo.

Esto será posible porque la Corte dio por aprobado un proyecto de ley que en el 2017 sucumbió en el Congreso por no cumplir con la mayoría de votos requerida, según la mesa directiva del Senado del momento.

Ese año el proyecto de ley obtuvo 50 votos a favor, de los 102 posibles, pero se consideró que se requerían 52 sufragios para su aprobación. Sin embargo, ahora la Corte Constitucional concluyó que debían descontarse tres curules de senadores que habían sido suspendidos por presuntas irregularidades y no podían ser reemplazados.

La Sala Plena también aclaró que la negativa de la Mesa Directiva del Senado desconoció los derechos de las víctimas a la reparación integral, a la igualdad y a la participación política, indicó la Corte Constitucional.

Con la decisión del alto tribunal se crearán en la Cámara de Representantes 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, como son llamadas las curules. Funcionarán de manera temporal y por dos periodos electorales: 2022-2026 y 2026-2030.

Los candidatos sólo podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinos, comunidades indígenas u organizaciones sociales, y serán elegidos mediante voto popular en las zonas rurales del país más afectadas por la violencia.

Una gran noticia para las más de 10 millones de víctimas del conflicto armado, aseguró la Mesa Nacional de Víctimas desde sus cuentas en las redes sociales.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con las FARC, celebró que la Corte Constitucional le haya cumplido a las víctimas, dándoles las curules de paz, indicó en Twitter.

La ley generó resistencia entre algunos sectores políticos de derecha en Colombia, los cuales consideraban que las curules no darían representación a las víctimas y por el contrario serían manipuladas por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional... no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios, indicó la procuradora general Margarita Cabello el 8 de abril en un concepto dado a la Corte Constitucional.