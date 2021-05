Jefe del Frente Polisario sacude la alianza España-Marruecos

socavó esos esfuerzos y provocó mayor apoyo internacional a la propuesta de Marruecos de darle más autonomía al territorio.

La campaña por un referéndum sobre la autonomía ha sido una de las prioridades de Ghali, quien fue elegido presidente de la autoproclamada República Democrática írabe Saharaui en 2016. Anteriormente fue ministro de Defensa de esa república y diplomático polisario basado en España (1999-2008) y en Argelia (2008-2015).

En febrero, durante un desfile militar para conmemorar el 45to aniversario del establecimiento de la república saharaui y vestido con uniforme militar, Ghali pronunció un discurso en el que llamó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden a encontrar una solución que permita al pueblo saharaui disfrutar su derecho inalienable de libertad e independencia.

En el Hospital San Pedro en Logroño, entretanto, no hay indicio alguno de la presencia del líder del Frente Polisario. Fuentes familiarizadas con su situación dicen que estuvo tres semanas en cuidados intensivos. Un guardia revisa la identidad del personal médico y de los visitantes a la unidad de pacientes de COVID-19. Dentro, Ghali recibe la visita diaria de su médico personal, según un reporte policial visto por The Associated Press.

Seguro que han elegido este sitio porque estamos a desmano. Aquí nunca pasa nada, no nos sacan nunca en las noticias, declaró Milagros Capellán, una residente de la zona y de 64 años de edad. Habló mientras salía del hospital tras un examen médico.

Qué raro se me hace que lo de este señor aquí tenga que ver con todo eso tan desagradable que ha pasado en Ceuta, añadió.

