Valeria Luiselli gana premio por Lost Children Archive

La autora mexicana Valeria Luiselli ganó el jueves el Premio Literario Dublín 2021 por su primera novela escrita en inglés Lost Children Archive.

El premio, patrocinado por el ayuntamiento de Dublín, está dotado con 100.000 euros (122.000 dólares), la mayor cantidad otorgada por un premio para una sola novela publicada en inglés a nivel mundial.

Luiselli es la primera autora mexicana y la quinta mujer en ganar el premio fundado hace 26 años. Fue anunciada como ganadora por la alcaldesa de Dublín Hazel Chu en un evento online especial en la inauguración del Festival Internacional Literario de Dublín. Luiselli recibió el premio en el Consulado Irlandés en Nueva York, donde reside.

Hurricane Season (Temporada de huracanes) de la mexicana Fernanda Melchor, Girl, Woman, Other de la británica Bernardine Evaristo, Apeirogon del irlandés Colum McCann, On Earth We™re Briefly Gorgeous del vietnamita-estadounidense Ocean Vuong y The Nickel Boys del estadounidense Colson Whitehead fueron finalistas de la edición del premio de este año.

Publicada por 4th Estate en Gran Bretaña y Vintage Books en Estados Unidos, Lost Children Archive surge de la experiencia de Luiselli como traductora para menores inmigrantes sin permiso para ingresar a Estados Unidos y sus viajes por la frontera con México.

El premio recibe sus nominaciones de bibliotecas públicas en ciudades de todo el mundo y reconoce a autores y traductores.

Luiselli nació en la Ciudad de México en 1983, ha vivido en Corea del Sur, Sudáfrica e India. Su obra abarca ficción y ensayo con libros como las novelas Los ingrávidos, La historia de mis dientes y Desierto sonoro así como los libros de ensayo Papeles falsos y Los niños perdidos. Un ensayo en 40 preguntas. Ha ganado dos premios literarios del diario The Los Angeles Times y un American Book Award.

El Premio Literario Dublín se entrega anualmente para promover la excelencia en las letras. Está abierto a novelas escritas en cualquier idioma que hayan sido publicadas o traducidas al inglés de autores de cualquier nacionalidad en el periodo de elegibilidad. Anna Burns, Emily Ruskovich, Mike McCormack, José Eduardo Agualusa y Juan Gabriel Vásquez son algunos de los ganadores anteriores.