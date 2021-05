Karol Sevilla interpreta Desde hoy de Disney

Karol Sevilla tiene un mensaje para comenzar mejor los días: Desde hoy date, ve hacia el mundo y brilla. La cantante mexicana interpreta Desde hoy, el tema de la campaña Tiempo de celebrar de Disney Princesa.

La canción, que será lanzada el jueves en Radio Disney, busca inspirar a niños y jóvenes de Latinoamérica a través de historias de empoderamiento de las princesas Disney, con frases conocidas de las películas.

Puedes escuchar que ˜firme el paso al crecer™ es una frase que viene de ˜Frozen™ de Elsa que es el momento cuando hace su castillo y más frases de las películas que nos han representado y tienen un mensaje y son icónicas, dijo Sevilla a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Colombia, donde se encuentra grabando la serie Siempre fui yo de Disney+.

Tras su lanzamiento exclusivo en Radio Disney Latinoamérica, la canción debutará el viernes a las 6 pm de México (2300 GMT) en plataformas digitales, así como en el canal oficial de YouTube DisneyMusicLAVEVO, en las cuentas oficiales de Disney Princesa Latinoamérica en Instagram y Facebook, y también en Disney Channel Latin America y Disney Junior Latin America.

El video del tema se filmó en febrero en Colombia y en él la cantante de 21 años aparece junto a princesas.

Una de las frases inspiradoras de la canción es tú serás quien te hará feliz desde hoy, algo con lo que concuerda Sevilla.

Desde hoy tienes que ser tú mismo, nadie va a ver por tus sueños, solamente tú eres el único capitán de tu propio barco. Creo que es eso. Desde hoy darte cuenta que tú estás para ti, dijo. Desde hoy date, ve hacia el mundo y brilla.

La campaña Tiempo de celebrar es parte de la franquicia Disney Princesa, que conecta los valores que identifican a las princesas de Disney, como la bondad y la valentía, con relatos reales para inspirar a niños, niñas y jóvenes a celebrar su autenticidad y ser protagonistas de sus propias historias. Incluye contenidos de princesas en Disney+ así como historias de superación y solidaridad de tres jóvenes de Colombia, Brasil y México a las que Sevilla calificó como princesas de carne y hueso que nos están contando sus historias y que son realmente impresionantes.

Sevilla protagonizó la serie Soy Luna de Disney Channel. También participó en la banda sonora de Coco interpretando el tema clásico del regional mexicano La Bikina, y cantó El lugar de WiFi Ralph (Ralph Breaks the Internet), la versión en español para Latinoamérica.

Dice que le encantaría hacer la voz de una princesa de Disney e interpretar sus canciones, aunque igual Luna ya es para mí una princesa, dijo.

Una que le gusta especialmente es Mérida, de la cinta animada Brave.

Cuando vi la película dije: ˜La hicieron para mí™. Me siento identificada. Es más, siento que yo soy ella, expresó. Me encanta Mérida porque es tan guerrera y creo que es como a veces medio enojona, pero en realidad tiene un carácter tan bonito, es tan independiente.

Para Sevilla, otro de los aspectos positivos de Mérida es que comete errores y aprende de ellos. Mientras que tiene el reto de aprender a dejar salir sus emociones.

No le han enseñado a llorar, creo que eso es tan bonito y es algo que a mí también me representa mucho, nadie me ha enseñado a llorar y cuando lloro me siento mal y digo: ˜¿Por qué estoy llorando? No tendría que llorar™. Y entendí justo eso, concluyó. Está bien llorar. Está bien ser tú misma.