Calendario de los próximos estrenos cinematográficos en EEUU

Un resumen de las películas notables que se estrenarán este verano boreal:

28 DE MAYO

A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio: Parte II, cines): En esta secuela del éxito de 2018 de John Krasinski, la familia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) se aventura fuera de su hogar mientras intenta sobrevivir a las criaturas que cazan por sonido.

Cruella (cines y Disney+ Premier): Una historia de origen sobre la villana de 101 Dalmatians (101 dálmatas) Cruella de Vil, protagonizada por Emma Stone.

Moby Doc (cines y on-demand): El músico Moby narra su propio documental, una biografía surrealista en la que reflexiona sobre su vida y su carrera.

Plan B (Hulu): Natalie Morales debuta como directora en esta comedia adolescente sobre una estudiante de secundaria en Dakota del Sur (Kuhoo Verma) que tiene 24 horas para conseguir una pastilla del día siguiente con su mejor amiga (Vitoria Moroles) luego de un lamentable encuentro sexual.

4 DE JUNIO

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, cines y HBO Max): Los investigadores paranormales Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) están de vuelta en otro caso, esta vez una lucha por el alma de un niño.

11 DE JUNIO

In the Heights (En el barrio, cines y HBO Max): El primer musical de Lin-Manuel Miranda laureado con el premio Tony, sobre la vida en el barrio de Washington Heights en Nueva York, tiene una exuberante adaptación cinematográfica dirigida por John M. Chu y protagonizada por Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera y otros.

16 DE JUNIO

The Hitman™s Wife™s Bodyguard (Duro de cuidar 2, cines): En esta secuela de la comedia de amigos de 2017, Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson vuelven a la acción, pero esta vez Salma Hayek tiene un papel más destacado. También actúan Morgan Freeman y Antonio Banderas.

18 DE JUNIO

Luca (Disney+): Enrico Casarosa, director del cortometraje de Pixar La Luna, dirige este largometraje de Pixar sobre el verano inolvidable de un niño en la Riviera italiana con su mejor amigo, un monstruo marino disfrazado.

Peter Rabbit 2: The Runaway (Peter Rabbit: Conejo en fuga, cines): La secuela de Will Gluck de Peter Rabbit de 2018, nuevamente con las voces de James Corden como Peter, Margot Robbie como Flopsy y Elizabeth Debicki como Mopsy. Junto a los conejitos generados con CGI están los actores Domhnall Gleeson, David Oyelowo y Rose Byrne en carne y hueso.

Fatherhood (Netflix): Kevin Hart interpreta a un viudo que cría solo a su hija. Dirigida por Paul Weitz, la película está basada en las memorias de Matthew Logelin Two Kisses for Maddy.

25 DE JUNIO

F9 (cines): La franquicia Fast & Furious (Rápidos y furiosos) continúa, sin dejarse intimidar por la física o la vida útil normal de las series de películas. La cinta de Justin Lin, la novena entrega de la franquicia sin contar la película derivada Hobbs & Shaw, es la primera en desviarse hacia el espacio.

The Ice Road (Netflix): Liam Neeson, protagonista de The Grey (Un día para sobrevivir) de 2011, regresa al frío en este thriller como un conductor de hielo en una misión de rescate.

False Positive (Hulu): False Positive, sobre las pruebas de la fertilidad y los horrores del patriarcado, ha sido calificada como un giro contemporáneo de Rosemary™s Baby (El bebé de Rosemary) de Roman Polanski. Protagonizada por Ilana Glazer, Justin Theroux y Pierce Brosnan, fue coescrito por Glazer (Broad City).

30 DE JUNIO

Zola (cines): La película de Janicza Bravo y el coguionista Jeremy O. Harris se basa en un aluvión de tuits tristemente célebres. Taylour Paige y Riley Keough interpretan a bailarinas nudistas que emprenden un viaje por carretera surrealista.

2 DE JULIO

The Forever Purge (La purga por siempre, cines): La quinta y supuestamente última película de la serie Purge, con Ana de la Reguera, se desarrolla después de la abolición del rito anual. Pero algunos mantienen viva la tradición.

The Tomorrow War (La guerra del mañana, Amazon Prime Video): Para librar una futura guerra contra una especie alienígena, soldados de 30 años son reclutados para la batalla, incluido un maestro de escuela interpretado por Chris Pratt.

Summer of Soul (cines y Hulu): Amir Questlove Thompson hace su debut como director en este documental sobre una histórica serie de conciertos en Harlem en 1969 conocida como Black Woodstock. Las actuaciones incluyen a Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone y The Staples Singers.

America: The Motion Picture (Estados Unidos: La película, Netflix): Phil Lord y Chris Miller son los productores ejecutivos de este absurdo animado, con Channing Tatum dando voz a George Washington, Jason Mantzoukas como Sam Adams y otros miembros del elenco como Simon Pegg, Judy Greer, Bobby Moynihan y Raoul Trujillo.

9 DE JULIO

Black Widow (Viuda Negra, cines y Disney+ Premier): Black Widow (Scarlett Johansson) obtiene su muy esperada película en solitario en esta cinta de Marvel que transcurre entre los sucesos de Captain America: Civil War (Capitán América: Civil War) de 2016 y Avengers: Infinity War de 2018.

16 DE JULIO

Space Jam: A New Legacy (Space Jam 2: Una nueva era, cines y HBO Max): Veinticinco años después de que Michael Jordan compartiera la pantalla grande con Bugs Bunny, una nueva generación llega a las canchas en esta secuela dirigida por Malcolm D. Lee, protagonizada por LeBron James como él mismo, Don Cheadle y algunos cameos de la NBA.

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (cines): El documentalista Morgan Neville (Won™t You Be My Neighbor) explora la vida trotamundos del célebre chef y autor Anthony Bourdain, quien se quitó la vida en 2018 a los 61 años.

Ailey (cines): Una mirada documental a la vida del bailarín Alvin Ailey.

Cinderella (Amazon Prime Video): La estrella del pop Camila Cabello da un giro como Cenicienta en su debut actoral junto a Billy Porter como un hada madrina sin género.

23 DE JULIO

Hotel Transylvania: Transformania (cines): La cuarta y última entrega de la serie animada cuenta con las voces de Selena Gomez, Andy Samberg y Fran Drescher.

OLD (cines): Naturalmente, no hay muchos detalles sobre la nueva película de M. Night Shyamalan inspirada en la novela gráfica Sandcastle, que sigue a una familia cuyos miembros se dan cuenta de que están envejeciendo rápidamente en su idílico lugar de vacaciones. Protagonizan Gael García Bernal y Vicky Krieps.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (cines): Henry Golding, el galán de Crazy Rich Asians (Locamente millonarios), interpreta al guerrero titular.

The Last Letter From Your Lover (La última carta de amor, Netflix): Felicity Jones interpreta a una periodista que descubre un romance de la década de 1960 en los archivos de un periódico en esta adaptación del libro de Jojo Moyes.

30 DE JULIO

Jungle Cruise (cines y Disney+ premier access): Emily Blunt y Dwayne Johnson intentan convertir una atracción de un parque temático de Disney en una cinta de aventura, y es probable que sea de las mejores. Johnson dijo que Blunt es esencialmente una Indiana Jones femenina en la película.

The Green Knight (cines): Dev Patel interpreta al sobrino del rey Arturo, sir Gawain, en esta épica de fantasía del guionista y director David Lowery (Pete™s Dragon). Alicia Vikander, Joel Edgerton y Barry Keoghan coprotagonizan.

Stillwater (cines): Matt Damon interpreta a un trabajador petrolero de Oklahoma cuya hija (Abigail Breslin) es arrestada en Francia por asesinato en este drama criminal del director de Spotlight (En primera plana) Tom McCarthy. Los fans de Call My Agent! se alegrarán de saber que Camille Cottin (también conocida como Andréa Martel) actúa como una mujer francesa que ayuda al personaje de Damon.

6 DE AGOSTO

Annette (cines): El autor francés Leos Carax hace su debut en inglés con el musical Annette, protagonizado por Adam Driver como un cómico y Marion Cotillard como su esposa cantante. El guion y la música son de Ron y Russell Mael, que a su vez son el tema del documental de Edgar Wright The Sparks Brothers.

The Suicide Squad (El Escuadrón Suicida, cines y HBO Max): El director James Gunn convirtió los oscuros personajes de Guardians of the Galaxy (Guardianes de la galaxia) en unos de los más queridos del universo cinematográfico de Marvel, y ahora la esperanza es que revitalice al Escuadrón Suicida de DC después de su menos que estelar película de 2016. Margot Robbie, Joel Kinnaman y Viola Davis repiten sus papeles junto a un grupo completamente nuevo de estrellas como Idris Elba, John Cena y Sylvester Stallone (su voz).

13 DE AGOSTO

CODA (cines y Apple TV+): Este éxito de Sundance del director Sií¢n Heder es protagonizado por Emilia Jones como una hija oyente de padres sordos que intenta encontrar su propia voz y camino. Marlee Matlin es especialmente divertida como la madre.

Free Guy (Free Guy: Tomando el control, cines): Ryan Reynolds descubre que es un personaje de un videojuego en la comedia de acción y ciencia ficción Free Guy del director Shawn Levy (Night at the Museum) y el coguionista Zak Penn (Ready Player Uno). También actúan Jodie Comer (Killing Eve™s), Lil Rel Howery y Taika Waititi.

Respect (Respect: La historia de Aretha Franklin, cines): Jennifer Hudson da vida a Aretha Franklin en esta película biográfica dirigida por Liesl Tommy. La propia Franklin estuvo involucrada en el proyecto antes de morir en 2018.

20 DE AGOSTO

Reminiscence (cines y HBO Max): La cocreadora de Westworld Lisa Joy debuta como directora con Reminiscence, una cinta ambientada en una Miami inundada en el futuro cercano, protagonizada por Hugh Jackman como un investigador de la mente que recibe a una misteriosa clienta interpretada por Rebecca Hall.

Cryptozoo (cines): La alucinante fantasía animada de Dash Shaw cuenta con las voces de Lake Bell, Michael Cera y Grace Zabriskie de Twin Peaks.

The Night House (cines): Rebecca Hall interpreta a una mujer que acaba de enviudar y vive en la casa junto al lago de su marido cuando le llegan visiones perturbadoras en esta película de terror psicológico dirigida por David Bruckner.

Demonic (cines y on-demand): El director de District 9 (Sector 9), Neill Blomkamp, crea un filme de terror de madre-hija.

27 DE AGOSTO

The Beatles: Get Back (cines y Disney+): Quedaba mucho material del documental de los Beatles de Michael Lindsay-Hogg Let It Be: 60 horas de video y 150 horas de audio. El cineasta Peter Jackson revisó y restauró gran parte del metraje no utilizado para crear una nueva película, The Beatles: Get Back, que muestra la última actuación en vivo del grupo en una azotea de Londres por primera vez en su totalidad.

Candyman (cines): La directora Nia DaCosta ubica esta secuela de Candyman en un Cabrini-Green ahora gentrificado, con condominios de lujo donde solían estar los proyectos de vivienda. Jordan Peele coescribió y produjo este giro moderno del mito de Candyman protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II y Teyonah Parris.