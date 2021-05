Brasil: investigan a altos funcionarios ambientales

La Policía Federal de Brasil realizó el miércoles allanamientos como parte de una investigación para determinar si figuras claves dentro del Ministerio del Ambiente, incluyendo el ministro Ricardo Salles, facilitaron la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y Europa.

La Corte Suprema autorizó el allanamiento de casi una treintena de localidades en el estado de Sao Paulo, en el estado amazónico de Pará y el distrito federal, de acuerdo con la declaración policial.

La operación se deriva de una decisión del juez del tribunal supremo Alexandre de Moraes, quien ordenó la investigación de 10 funcionarios del ministerio y la agencia reguladora, el Instituto Brasileño del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

Nueve de ellos fueron suspendidos preventivamente de sus puestos, incluyendo el presidente del IBAMA Eduard Bim ”pero no al ministro Salles_, de acuerdo con una copia de la decisión de Moraes del 13 de mayo dada a conocer el miércoles. El juez escribió que parecía haber un esquema de contrabando con participación de Salles.

El ministerio y el regulador no respondieron de inmediato a un pedido de comentario por parte de The Associated Press.

Salles inició este año conversaciones con funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, quien ha pedido directamente a Brasil a frenar la deforestación de la Amazonía. Inversionistas extranjeros, especialmente en Europa, habían comenzado a expresar gran preocupación. Funcionarios y activistas están observando muy de cerca para ver si lo que dijo el gobierno de Bolsonaro de que quiere tomar medidas más enérgicas no son algo más que palabrería.

La decisión del juez confirió además mayor acceso a los documentos bancarios confidenciales de Salles y otros investigados, desde enero de 2018 hasta el 12 de mayo de este año.

La residencia privada de Salles en Sao Paulo y las oficinas del Ministerio del Ambiente están entre las localidades allanadas, dijo la prensa local. El diario O Globo reportó que se vio a Salles entrar al edificio de la policía federal en Brasilia acompañado por su abogado.

La policía informó que la pesquisa comenzó en enero y que entre los delitos potenciales están corrupción, facilitación de contrabando y patrocinio de intereses privados mientras se ejercen cargos públicos.