Nacionalismo chino ataca a serie tailandesa en Netflix

El nacionalismo chino en internet tiene un nuevo blanco de sus ataques: el popular drama tailandés Girl from Nowhere, distribuido por Netflix.

El miércoles surgieron quejas en internet de que la página de la serie en Facebook mostraba las banderas de Taiwán, reclamada por Beijing como parte de su territorio y de Hong Kong, donde el Partido Comunista de China está tratando de aplastar el activismo a favor de la democracia.

Girl from Nowhere se unió así a una lista creciente de minoristas, aerolíneas, hoteles y otras marcas extranjeras que han sido atacadas en China a través de internet debido a temas delicados políticamente, como Taiwán, Xinjiang, Tíbet, derechos humanos y otros.

Algunas denuncias decían que las banderas fomentaban la división de China o promovían la independencia de Taiwán.

¡Esto es una división (blasfemia)!, decía un comentario firmado Tang Sugar Sugar Tang 123 en la popular red social Sina Weibo. ¿China necesita dar las gracias por esto? ¡Bah! ¡Esta es una ruptura flagrante!.

Nanno, me gustas mucho, pero lo siento, cruzaste mi línea. Adiós, decía otro comentario sobre Sina Weibo firmado por Huadu, refiriéndose al personaje principal de la serie. Piensa claramente en qué tipo de país es China antes de obtener beneficios de nosotros.

Netflix, Inc., con sede en Los Gatos, California, declinó hacer comentarios por el momento.

La página de Facebook dice que es operada por las empresas tailandesas que producen la serie y dan licencia a Netflix.

El clamor destaca la inusual mezcla de nacionalismo y censura generalizada de China.

El partido gobernante exige cada vez más que las empresas globales se ciñan a las posiciones políticas de Beijing, incluso los sitios web extranjeros que los filtros de internet del partido gobernante impiden que la mayoría de la gente en China vea.

Facebook sólo puede ser visto en China a través de plataformas vpn (redes privadas virtuales) que permiten evadir los filtros.

Esos filtros bloquean el acceso a Netflix y la mayoría de los otros medios de entretenimiento y noticias extranjeros, pero Girl from Nowhere se puede ver en China en bilibili.com, que permite a los usuarios subir sus propios videos. No aparece en otros servicios que muestran películas y series de televisión aprobadas por los censores chinos.

Los periodistas de The Associated Press Fu Ting en Bangkok, Chen Si en Shanghái y Yu Bing en Beijing contribuyeron a este despacho