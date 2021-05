Los taquillazos regresan al cine este verano en EEUU

Luego de más de un año de postergar sus mayores estrenos, Hollywood está lista para volver a deslumbrar.

De F9 (Rápidos y Furiosos 9) e In the Heights (En el barrio) a The Suicide Squad (El escuadrón suicida) y Black Widow (Viuda Negra), un flujo constante de taquillazos poblará los multicines por primera vez desde marzo de 2020. Para el público cansado del streaming, la promesa de aire acondicionado, palomitas de maíz, refresco de máquina, pantallas de 60 pies (18 metros) y sonido de última generación podría ser un respiro de la sala de estar.

Para los cines asediados, llega en buena hora.

La temporada moderna de películas de verano en Estados Unidos, que va de mayo al Día del Trabajo en septiembre, representa regularmente más de 4.000 millones de dólares en ingresos y cerca del 40% de los ingresos brutos del año. En 2020, las ganancias de verano fueron de 176 millones de dólares, 96% menos que el año previo. Los cines se han estado preparando para este momento y este verano será un indicador importante de si los hábitos cambiaron irrevocablemente durante la pandemia.

De alguna manera, el calendario parece una repetición del que originalmente estaba previsto para el verano pasado. Se suponía que muchos de los estrenos más esperados saldrían hace un año, incluyendo A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio: Parte II) de John Krasinski (28 de mayo), la adaptación del musical ganador del Tony In the Heights de Lin-Manuel Miranda (11 de junio), la novena entrega de Fast & Furious (Rápidos y furiosos), F9 (25 de junio), Black Widow de Marvel con Scarlett Johansson (9 de julio), la aventura de acción de Emily Blunt y Dwayne Johnson Jungle Cruise (30 de julio) y la nueva versión de Candyman (27 de agosto).

El director de In the Heights, Jon M. Chu, tuvo que convencer a Miranda de que valdría la pena esperar a que reabrieran los cines en lugar de estrenarla el verano pasado en una plataforma de streaming. El realizador, que también dirigió Crazy Rich Asians (Locamente millonarios), sabe la importancia de un estreno global para una película protagonizada por un grupo infrarrepresentado ” en este caso, latinos.

Teníamos grandes sueños para esto, dijo Chu.

La serie Fast & Furious también ha tratado de crear una experiencia teatral divertida. F9 no sólo trae de vuelta un personaje favorito de los fanáticos, Han (Sung Kang), sino que también envía autos al espacio.

Siempre que me reúno con Vin (Diesel) y todos los demás para hacer estas películas, ni siquiera hablamos de la trama... sino del sentimiento. Sólo recuerdo que cuando era niño, en el verano, ahorraba suficiente dinero para ir al cine y compartir esa experiencia con un grupo de extraños, dijo el director Justin Lin. Cuando llega ese momento y todos se ríen o vitorean juntos, es mágico.

Antes de la pandemia, ir al cine en verano era un ritual. Ahora es un comodín si la promesa de una película suceso motivará al público a volver a los cines, en especial si también hay algo disponible para ver en casa.

El director de Space Jam: A New Legacy (Space Jam 2: Una nueva era), Malcom D. Lee, llamó su filme el epítome de una película para palomitas de maíz. La secuela de la cinta de 1996 con Michael Jordan tiene a LeBron James compartiendo pantalla con personajes clásicos de Looney Toons.

Para una aventura más para adultos, el director de Guardians of the Galaxy (Guardianes de la galaxia), James Gunn, tiene a los supervillanos inadaptados grado Z de The Suicide Squad (El escuadrón suicida). Gunn eligió personajes de DC y prefirió a Harley Quinn, Bloodsport y Peacemaker por encima de Superman. Buscó inspiración en aventuras de guerra de los años 60 como The Dirty Dozen (Doce del patíbulo).

También hay muchas otras opciones, incluyendo películas de terror, como la tercera entrega de The Conjuring (El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo), documentales sobre Anthony Bourdain y los Beatles, y películas familiares como Peter Rabbit 2³ (Peter Rabbit: Conejo en fuga, 18 de junio) y la cuarta Hotel Transylvania (23 de julio). Ryan Reynolds está en dos películas de acción: The Hitman™s Wife™s Bodyguard (Duro de cuidar 2, 16 de junio) y Free Guy (Free Guy: Tomando el control, 13 de agosto). Incluso hay una versión épica dirigida por Dev Patel de una leyenda artúrica clásica, The Green Knight (30 de julio).

Realmente quiero que el público tenga la oportunidad de verlo en pantalla grande, dijo el director de The Green Knight, David Lowery. Es una película extraña y creo que la idea de tener esa experiencia en un cine con otras personas será realmente emocionante, en especial después de un año lejos de la pantalla grande.

Algunos estudios han ido estrenando con cautela películas más grandes con resultados decentes, como Godzilla vs. Kong. Pero después de siete semanas, incluso esa cinta está lejos de romper la marca de 100 millones de dólares a nivel nacional. En un verano normal, 100 millones de dólares podrían facturarse en un fin de semana de estreno.

La asistencia al cine ha cambiado y para los consumidores también es difícil estar al tanto de las fechas cambiantes, los retrasos y los estrenos en múltiples plataformas. Algunos títulos listos para el verano, como Top Gun: Maverick y la nueva cinta de James Bond, No Time To Die (Sin tiempo para morir), esperarán hasta finales de año. Y algunos estudios aún están vendiendo películas a servicios de streaming. Sony le vendió su Cinderella (Cenicienta) con Camilla Cabello a Amazon Prime y su película de Kevin Hart Fatherhood a Netflix.

Incluso las películas con estrenos en cines tendrán estrenos híbridos (cines y streaming) o pasarán menos tiempo en cartelera. Todos los títulos de Warner Bros. debutarán simultáneamente en cines y HBO Max. La mayoría de las cintas de Disney, incluidas Cruella (28 de mayo), Black Widow y Jungle Cruise, se estrenan en cines y Disney+ para renta premium (aunque Luca irá directamente a Disney+). Y el éxito de Sundance CODA llegará simultáneamente a cines y Apple TV+.

Para los cines y los estudios, las interrogantes son muchas. Pero todos están emocionados de que ir al cine finalmente pueda volver a ser algo normal.

Pienso todo el tiempo en eso, dijo Gunn. No veo la hora de sentarme en un cine con un grupo de gente y volver a ver películas. Es un verdadero placer en la vida. Es un espacio mágico para mí y lo ha sido desde que era muy pequeño.

