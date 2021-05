Político de Florida acepta cargos en caso de tráfico sexual

Un allegado del legislador republicano Matt Gaetz, quien es investigado por tráfico sexual de menores, se declaró culpable el lunes de tres cargos federales y accedió a cooperar con la fiscalía a cambio de una reducción de la pena.

Joel Greenberg, un político veterano de Florida, compareció en el tribunal federal en Orlando. Se declaró culpable de seis de los casi 40 cargos que pesan en su contra, entre ellos tráfico sexual de menores, y admitió que le pagó a una menor de edad para que tuviera sexo con él y con otros hombres.

Gaetz no es mencionado en los documentos, pero el hecho de que Greenberg aceptara cooperar con la fiscalía podría presagiar riesgos legales y políticos para el legislador, quien es partidario de Donald Trump.

Las autoridades investigan denuncias de que Gaetz y Greenberg le pagaron u ofrecieron obsequios a niñas menores de edad y a prostitutas de lujo a cambio de sexo, según dos fuentes allegadas. Investigan también si Gaetz o allegados suyos trataron de encontrar empleos en el gobierno a algunas de las mujeres, según los informantes. Otro punto de indagación son las relaciones de Gaetz con el sector de la marihuana medicinal, específicamente si personas de dicho sector lo presionaron al momento de redactar leyes relevantes.

Las fuentes hablaron con The Associated Press a condición de anonimato ya que no estaban autorizadas a hablar en público del tema.

Gaetz ha negado las acusaciones y rechazado llamados a que renuncie como legislador. Un vocero dijo que el congresista nunca tuvo relaciones sexuales con un menor de edad y nunca ha pagado por sexo.

En la audiencia del lunes, Greenberg declaró que entendía los cargos por los que se declaraba culpable y la sentencia que podría recibir, y le ratificó a la jueza que está lúcido y consciente de sus acciones.

La jueza Leslie Hoffman le declaró a Greenberg que aunque la fiscalía podría pedir una sentencia reducida gracias a su cooperación, no hay garantía de que recibirá tal reducción de sentencia y que Greenberg no podrá revocar su declaración de culpabilidad. De inmediato no se fijó fecha de sentencia.

La audiencia judicial del lunes fue la primera vez que Greenberg aparece en público desde que estalló el escándalo de Gaetz en marzo.

Después de la audiencia, Greenberg fue llevado de vuelta a su celda, esposado y engrillado, con traje oscuro de presidiario y semblanza agotada.