Concluye tregua en Afganistán en medio de llamas al diálogo

Una tregua de tres días repetidamente violada por ataques, en su mayoría reivindicados por el grupo Estado Islámico, concluyó el domingo en Afganistán en medio de nuevos llamados para que el gobierno y el Talibán reanudan negociaciones.

Suhail Shahín, portavoz del Talibán, informó que delegados el gobierno y de la agrupación islamista se reunieron por breve tiempo el sábado en Qatar. Renovaron su compromiso con hallar un fin pacífico al conflicto y pidieron el inicio del diálogo que se había estancado, afirmó el vocero.

Estados Unidos ha estado pidiendo un diálogo en Afganistán en momentos en que está retirando sus últimos 2.500 o 3.000 soldados del país, y la OTAN está haciendo lo mismo con los 7.000 efectivos que tiene apostados allí.

Aun cuando el Talibán y el gobierno habían llegado a la tregua con motivo del feriado musulmán Eid-al-Fitr, la violencia continuó en Afganistán. El viernes estalló una bomba en una mezquita en el norte de la capital matando a 12 feligreses, entre ellos el clérigo.

En un comunicado el domingo, el ala local del grupo Estado Islámico se atribuyó el ataque en la mezquita, calificándola de ese lugar de plegarias de los apóstatas sufís y matando al imam apóstata. El comunicado afirma que 40 feligreses resultaron lastimados.