El príncipe Enrique pensó en dejar la realeza de veinteañero

El príncipe Enrique comparó su experiencia en la realeza con estar en The Truman Show (The Truman Show: Historia de una vida) y vivir en un zoológico.

El Duque de Sussex dijo el jueves en un episodio del podcast Armchair Expert que contempló renunciar a sus deberes reales varias ocasiones cuando era veinteañero. Habló honestamente con el presentador Dax Shepard sobre mantener en secreto su relación con Meghan y lidiar con los medios en Gran Bretaña.

Enrique pensaba que su vida era como la película de Jim Carrey de 1998 The Truman Show en la que la vida de Truman Burbank es televisada a través de cámaras ocultas mientras se encuentra con personas que son actores contratados.

Enrique dijo que era una carga pesada y que tuvo problemas para enfrentar el hecho de ser un miembro de la familia real. Además temía que su esposa embarazada y su hijo Archie, tuvieran que lidiar con la atención de la misma forma que su madre, la princesa Diana, quien enfrentaba una cantidad enorme de atención.

Diana murió en un accidente automovilístico en 1997 a los 36 años en París mientras era perseguida por paparazzi.

No quiero este trabajo, no quiero estar aquí y no quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hicieron a mi mamá, dijo Enrique de 36 años.

En una entrevista previa Enrique dijo que la familia real dejó de darle fondos a comienzos de 2020 después de que anunció sus planes para renunciar a sus deberes reales, pero que pudo pagar por seguridad para su familia por el dinero que su madre le heredó.

La renuncia de Enrique y Meghan a sus deberes reales comenzó el año pasado por lo que describieron como la intrusión de los medios británicos y actitudes racistas contra la duquesa. Enrique criticó a algunos medios estadounidenses, pero dijo que son una mejora en comparación con los de Gran Bretaña.

El príncipe se siente más liberado después de que él y su familia se mudaron a California.

Viviendo aquí puedo alzar mi cabeza y realmente sentirme diferente, dijo Enrique, quien agregó que puede llevar a Archie en paseos en bicicleta. Puedes caminar sintiéndote un poco más libre.