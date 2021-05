Concursante sale de "American Idol" por video polémico

Un concursante de American Idol de 16 años se retiró de la competencia de canto luego que circuló un video de él sentado junto a alguien con lo que parece ser una capucha del Ku Klux Klan.

Caleb Kennedy, quien quedó entre los últimos cinco finalistas, se disculpó el miércoles en Twitter e Instagram y dijo que el video mostraba acciones que no estaban destinadas a ser tomadas de esa manera.

La madre de Kennedy, Anita Guy, dijo al Herald-Journal que el video fue grabado cuando su hijo tenía 12 años y que fue sacado de contexto. Dijo que Kennedy imitaba a personajes de la película The Strangers: Prey at Night ("Los extraños: Cacería nocturna").

No tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, pero sé que así parece. Caleb no tiene un pelo de racista. Quiere a todo el mundo y tiene amigos de todas las razas, dijo Guy.

En su publicación, Kennedy escribió: Era más joven y no estaba pensando en mis acciones, pero eso no es una excusa. Quiero disculparme con todos mis fans y todos aquellos a los que he decepcionado.