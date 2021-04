My Octopus Teacher gana Oscar a mejor documental

My Octopus Teacher (Mi maestro el pulpo), la historia de una criatura de ocho tentáculos y su compañero humano, ganó el domingo el Oscar al mejor documental.

La cinta, que tomó 10 años en realizarse, empezó como un proyecto personal para el cineasta sudafricano Craig Foster para reconectarse con la naturaleza al observar a una pulpa inteligente mientras buceaba en Ciudad del Cabo.

Foster filmó sus interacciones y cada vez se maravilló más con la forma en que ella podía hacer herramientas con conchas, enroscarse en algas para evitar ser encontrada, vencer a un tiburón pijama y ajustar sus técnicas de cacería para envolver cangrejos, langostas y peces. Los espectadores incluso la ven jugando.

La vida de un pulpo como el que conoció Foster dura sólo unos 18 meses. Pero ese tiempo fue suficiente para que él y sus compañeros directores Pippa Ehrlich y James Reed se sintieran profundamente impactados.

Esta es realmente una pequeña historia personal que se desarrolló en un bosque marino en la punta de ífrica. Pero en un nivel más universal, espero que les haya dado una idea de un tipo de relación diferente entre los humanos y el mundo natural, dijo Ehrlich en la ceremonia.

Foster dijo que su relación con el pulpo le enseñó sobre la fragilidad de la vida y nuestra conexión con la naturaleza e incluso le ayudó a ser mejor padre.

Reed le agradeció a Foster en la ceremonia: Realmente nos mostró que si un hombre puede crear una amistad con un pulpo, te hace pensar qué más es posible, dijo.

La película se convirtió en un éxito inadvertido. Fue nominada al premio del Sindicato de Directores, recibió un BAFTA, fue nombrada mejor documental por el Sindicato de Productores y finalmente se llevó el Oscar.

Varios fans famosos la han avalado en redes sociales: Realmente recomiendo esta película, escribió Amy Schumer en Instagram. Brittany Snow comentó en la publicación de Schumer que nunca he llorado más, y Justin Theroux agregó estoy de acuerdo, me sacó lágrimas, adiós calamar.

Zach Braff agregó que la película limpiará tu cerebro del miedo apabullante y el hastío y la melancolía que podría estar o no sintiendo.

Ehrlich dijo que estaba encantado por la respuesta, sobre todo de la famosa naturalista Jane Goodall, que dijo que sus películas favoritas eran The Lord of the Rings ("El señor de los anillos") y My Octopus Teacher.

Los demás nominados a mejor documental eran Colectiv, Crip Camp (Campamento extraordinario), Time y El agente topo de Chile.