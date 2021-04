"Soul" gana el Oscar a la mejor cinta animada

Soul de Pixar conquistó el corazón de los votantes del Oscar, continuando el dominio de la división Disney en la categoría de mejor largometraje animado.

La victoria del domingo le dio a Pixar 11 victorias en los 20 años desde que se creó la categoría.

Dirigida por Pete Docter y con las voces de Jamie Foxx y Tina Fey, Soul sigue a un maestro de banda de secundaria que sueña con ser músico de jazz y trata de escapar del más allá para lograrlo.

Esta película comenzó como una carta de amor al jazz, pero no teníamos idea de cuánto nos enseñaría el jazz sobre la vida, dijo Docter, quien compartió el Oscar con la productora Dana Murray. No podemos controlar lo que sucede. Pero podemos, como un músico de jazz, convertir cualquier cosa que suceda en algo valioso y bello.

Docter elogió a los profesores de música y arte, incluidos sus padres, por hacer del mundo un lugar mejor.

"Mi deseo para todos nosotros esta noche es que podamos seguir el ejemplo de los músicos de jazz, expresó. Dondequiera que estemos, sea lo que sea lo que tengamos, lo convertimos en algo hermoso.

Durante una entrevista entre bastidores, Murray señaló que el productor musical Quincy Jones, el ídolo del jazz Herbie Hancock y otros artistas de Nueva York hicieron contribuciones al proyecto.

Fue increíble trabajar con ellos, dijo.

Docter destacó la suerte de haber tenido a Foxx haciendo la voz del personaje protagónico, Joe Gardner.

Joe es mucho más nerd que Jamie, dijo tras bambalinas. Jamie es mucho más genial. Pero muchos de los elementos de la película y el personaje fueron tan bendecidos por él. Su sentido de la energía. Nunca se detiene. No se rinde. Es un músico increíble. Por supuesto puede hacer comedia y drama. Fuimos muy afortunados de tenerlo.

Soul superó a otras nominadas que incluían Wolfwalkers ("Wolfwalkers: Espíritu de lobo"), Onward ("Unidos"), Over the Moon ("Más allá de la Luna") y A Shaun the Sheep Movie (" Shaun, el cordero: La película").