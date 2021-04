Daniel Kaluuya gana su 1er Oscar, a mejor actor de reparto

al hacer un comentario alegre antes de retirarse del podio.

Mi mamá y mi papá, ellos tuvieron sexo. Es increíble, dijo para acreditarlos por su existencia.

En la sala de prensa virtual, Kaluuya dijo que su madre no le importaría su descaro,

Tiene sentido del humor, dijo.

Kaluuya saltó a la fama en 2018 como protagonista de Get Out (¡Huye!), por la que recibió su primera nominación al Oscar. Esto lo llevó a obtener papeles en la película de superhéroes de Marvel Black Panther y en Queen & Slim.

Los otros nominados a mejor actor de reparto eran Paul Raci de Sound of Metal (El sonido del metal), Leslie Odom Jr. por One Night in Miami... (Una noche en Miami...) y Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago).