McDormand es doble ganadora de Oscar por Nomadland

Frances McDormand tiene dos Oscar más, pero quizá esta vez los guarde más cerca.

McDormand ganó el premio a la mejor actriz el domingo por la noche por su trabajo en Nomadland, y se llevó otro trofeo como productora de la cinta, que también se alzó con el honor a la mejor película.

McDormand besó a su esposo, el director Joel Coen, y se levantó de su mesa en Union Station, en el centro de Los Angeles, para subir al escenario a uno de los discursos más cortos de la noche.

No tengo palabras, dijo. Mi voz está en mi espada. Sabemos que la espada es nuestro trabajo y me gusta trabajar. Gracias por saberlo, y gracias por esto.

En Nomadland McDorman interpreta a Fern, una mujer que comienza a vivir en una casa rodante tras la muerte de su esposo y de la desaparición de su pueblo por el cierre de la empresa que le daba vida. En sus trabajos eventuales, Fern conoce a otros nómadas como ella y aprende a sobrevivir en el camino.

Mi momento más feliz esta noche fue cuando Fran ganó, dijo Chloé Zhao, quien se convirtió en la segunda mujer y la primera mujer de color en ganar el Premio de la Academia a la mejor dirección.

Zhao elogió a McDormand por ser abierta y vulnerable al ayudarla a hacer el filme, y por hacer sentir cómodos a los actores no profesionales durante el rodaje.

Ella realmente es ˜Nomadland™, dijo Zhao en la sala de prensa virtual.

McDorman, de 63 años, tiene ahora tres Oscar a mejor actriz. Ganó en 2018 por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios por un crimen), pero le robaron su trofeo brevemente durante el Baile de los Gobernadores luego de la ceremonia. La estatuilla fue rápidamente recuperada. Su primer Oscar lo obtuvo en 1996 por Fargo (Fargo, secuestro voluntario).

McDormand se impuso el domingo sobre Carey Mulligan, una fuerte contendiente por Promising Young Woman (Hermosa venganza), y sobre Viola Davis por Ma Rainey™s Black Bottom (La madre del blues). Andra Day de The United States vs. Billie Holiday (Estados Unidos vs. Billie Holiday) y Vanessa Kirby de Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer) también estaban nominadas.