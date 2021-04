Youn Yuh-jung gana el Oscar a la mejor actriz de reparto

Youn Yuh-jung, la enérgica abuela de Minari, conquistó algo más que el corazón de su nieto en la película.

Youn, una prominente actriz de cine y televisión en su natal Corea del Sur, recibió el domingo el premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar. Es la segunda actriz asiática que gana en la categoría, más de seis décadas después que la actriz japonesa Miyoshi Umeki por Sayonara de 1957.

En su discurso de aceptación, Youn fue tan encantadoramente espontánea como su personaje en Minari.

Todos están perdonados, dijo sonriendo dirigiéndose a aquellos que han pronunciado mal su nombre. Le agradeció a la que llamó su familia de Minari", incluido el director including director Lee Isaac Chung, y a las formidables actrices con las que competía en la categoría.

No creo que la competencia. ¿Cómo puedo ganarle a Glenn Close?, dijo sobre su colega nominada por Hillbilly Elegy ("Hillbilly, una elegía rural"), quien lleva 8 candidaturas y 0 victorias. Las otras nominadas eran Oliva Colman por The Father ("El padre"), Maria Bakalova for Borat Subsequent Moviefilm y Amanda Seyfried for Mank.

Le acreditó su victoria a un poco de suerte y quizá la hospitalidad estadounidense para la actriz coreana".

También le agradeció a sus dos hijos, que me hacen salir a trabajar... Este es el resultado, porque mami trabaja muy duro, dijo Youn sosteniendo su trofeo.

Bromeó con el presentador Brad Pitt, quien anunció su premio y cuya empresa estuvo involucrada en la producción de Minari, por no visitar el plató en Oklahoma. Un placer conocerte", dijo, y después lo tomó del brazo al bajar del escenario. Pitt le entregó el sobre que contenía su nombre.

Youn es la primera mujer coreana en ser nominada a un Oscar y su triunfo llega un año después de que los votantes de la academia desairaran al elenco sudcoreano de la ganadora del premio a la mejor película Parasite (Parásitos).

En Minari da vida a Soon-ja, una abuela a la que le gusta jugar cartas y decir groserías, que se muda de Corea a Estados Unidos para unirse a su hija y yerno en su búsqueda aparentemente quijotesca de cambiar un trabajo desalentador en California por la agricultura en Arkansas. Soon-ja y su nieto inicialmente receloso crean un lazo inesperado pero amoroso.

Youn, quien tiene una rara participación para el cine estadounidense en Minari, ha recibido toda una serie de premios por la película semiautobiográfica, basada en la infancia del director coreano-estadounidense Lee Isaac Chung.

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés) y la academia británica de cine y televisión son algunos de los que la han premiado por este trabajo. La cinta también fue nominada a mejor película, mejor director y actor, para Steven Yuen (The Walking Dead).

Youn se convirtió instantáneamente en una estrella de cine en Corea del Sur con su debut en "Hwanyeo" (Fire Woman).

En el pico de su carrera, se casó con el famoso cantante Cho Young-nam y juntos se mudaron a Estados Unidos, donde él se presentaba en la iglesia de Billy Graham.

Su tiempo en este país puso en pausa su carrera, hasta que se divorció y volvió a Corea del Sur, donde siguió actuando.