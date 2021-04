Another Round se lleva Oscar a largometraje internacional

Tras ganar el Oscar al mejor largometraje internacional por Another Round ("Otra ronda"), el director danés Thomas Vinterberg se secó las lágrimas al dedicarle el premio a su hija, quien murió hace un par de años.

Terminamos haciendo esta película para ella, como su monumento, dijo entre lágrimas Vinterberg desde Union Station en Los Angeles el domingo por la noche.

Vinterberg expresó que su hija Ida falleció en un accidente automovilístico a cuatro días de iniciado el proyecto. Dijo que su hija compartió su emoción por la película con él en una carta después de que leyó el guion unos meses antes de iniciar el rodaje. Iba a ser parte del proyecto, agregó el realizador.

Así que Ida, este es un milagro que acaba de suceder, dijo. Eres parte de este milagro... Esto es para ti.

Another Round es la cuarta película de Dinamarca que gana esta categoría. La más reciente fue In a Better World ("En un mundo mejor") de 2010.

La película es protagonizada por Mads Mikkelsen como miembro de un grupo de profesores que tratan de mantenerse ligeramente ebrios todo el día para lidiar con sus crisis de la mediana edad.

Es una película sobre soltar el control en la vida mientras yo perdía el control de la mía, dijo.

Antes de recibir el premio, Vinterberg saltó al escenario emocionado. Dijo que su esposa fue el ángel para el proyecto y agradeció a otras personas, incluidos sus hijos y el coguionista de la película Tobias Lindholm.

Esto va más allá de cualquier cosa que haya podido imaginar, dijo Vinterberg. Excepto que es algo que siempre había imaginado.

Vinterberg también estaba nominado a mejor director, pero perdió ante Chloé Zhao en la categoría el domingo por la noche.

Vinterberg alcanzó fama internacional como cofundador del movimiento cinematográfico Dogma 95, que inició en 1995 con su compatriota Lars von Trier.