De Tepoztlán al Oscar: equipo mexicano de sonido gana

Tras hacer un trabajo de experimentación sonora en México para retratar la pérdida auditiva de un baterista de rock, el equipo de Sound of Metal ("El sonido del metal") se vio recompensado el domingo con un Premio de la Academia.

Estoy muy agradecido de que México sea parte de este equipo tan amplio y me da mucho orgullo que se haya desarrollado (el proyecto) en México, que todo el equipo se juntó ahí, por eso es tan increíble y estoy honrado por ello, dijo el ingeniero mexicano Carlos Cortés en la sala de prensa virtual de la 93a entrega de los Premios de la Academia tras recibir su estatuilla dorada.

La mezcla de sonido se hizo cerca del famoso pueblo de Tepoztlán, en el estado central de Morelos, con vista al cerro de El Tepozteco. Ahí viajó el director Darius Marder para trabajar en la mezcla de sonido con Cortés y sus colegas y compatriotas Jaime Baksht y Michelle Couttolenc.

El trío comparte el galardón con el diseñador sonoro francés Nicolas Becker y el mezclador de sonido estadounidense Phillip Bladh. Couttolenc era la primera mujer mexicana nominada en el departamento de sonido.

Me siento muy honrada y muy orgullosa, claro que todavía no lo puedo creer, pero es increíble y claro, es un trabajo de equipo y con todos ellos es compartido, dijo Couttolenc.

Protagonizada por Riz Ahmed, Sound of Metal aborda con gran sensibilidad la degeneración auditiva de su personaje, Ruben. Los ingenieros mexicanos buscaron retratar esto de la manera más auténtica posible, que el público pudiera realmente sentir lo que el personaje atravesaba traduciendo lo que escucharía una vez afectado su oído.

Creo que el mayor reto fue tratar de hacer la película como una experiencia física para el público y para mí era tratar de salir de una forma más ilustrativa de trabajar y entrar profundamente en el aspecto físico del sonido, dijo Becker, enlazado vía remota para la ceremonia.

Momentos antes, al recibir el premio a nombre de todo el equipo, Becker señaló: 'Sound of Metal' ha recibido de este equipo tanto cuidado, amor y atención, tanta energía, que creemos que es una de las razones por las que esta película ha sido recibida por el público tan hermosamente. Gracias por eso.

En la sala de prensa, Baksht le dijo emocionado a Becker: Tenemos que tomarnos un mezcal uno de estos días. No sé como será por Zoom, pero lo haremos.

Previamente los ingenieros mexicanos de Sound of metal fueron recompensados con un premio BAFTA al mejor sonido.

Múltiples mexicanos han ganado Premios de la Academia. El primero fue Emile Kuri en 1949 por su trabajo como director de arte para la película The Heiress ("La heredera").

La lista incluye a Beatrice de Alba por el maquillaje de Frida (2002), Guillermo Navarro por la fotografía de El laberinto del fauno (2006), Eugenio Caballero por la dirección artística de la misma película, el director de cinematografía de Emmanuel El Chivo Lubezki ("Gravity", Birdman y The Revenant), y los tres amigos Alfonso Cuarón (Gravity y Roma), Guillermo del Toro ("The Shape of Water) y Alejandro González Iñárritu ("Amores perros", Birdman y The Revenant), entre otros.

México ganó en 2019 el Oscar a la mejor película en lengua extranjera (hoy mejor largometraje internacional) por Roma de Cuarón, cuyos ingenieros de sonido también fueron nominados.

La ceremonia de los Premios de la Academia se retrasó dos meses este año debido a la pandemia y entre otros cambios se transmitió desde la estación de tren Union Station en Los íngeles en lugar del habitual Teatro Dolby.

