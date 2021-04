Policía busca a hombre que pateó a chino en NY

Un chino de 61 años fue atacado por un hombre que lo pateó varias veces en la cabeza en East Harlem, informó la policía de la ciudad de Nueva York.

El hombre juntaba latas cuando fue atacado por atrás, derrumbado al piso y pateado en la cabeza poco después de las 8:00 de la noche. Fue trasladado al Hospital Harlem en condición crítica, pero estable, agregó la policía.

En un video de seguridad difundido por la policía se ve al atacante pisoteando la cabeza de la víctima. La unidad especializada en delitos de odio del Departamento de Policía investiga el caso, el más reciente en un aumento preocupante de delitos de odio contra asiáticos en Nueva York y en otras partes del país.

En un mensaje en Twitter, el alcalde Bill de Blasio calificó el incidente de indignante .

No se equivoquen, encontraremos al atacante y serán juzgados con el mayor peso de la ley, tuiteó De Blasio el sábado.

El ataque hizo recordar un incidente ocurrido el mes pasado cerca de Times Square en el cual una mujer originaria de las Filipinas fue derribada al piso y pisoteada por un agresor que gritaba insultos antiasiáticos. Un hombre, que había sido condenado por asesinar a su madre hace unas dos décadas, fue arrestado por esa agresión.

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley la semana pasada que pretende frenar el aumento de delitos de odio contra personas de origen asiático. La medida acelerará la atención de casos de delitos de odio en el Departamento de Justicia y brindará apoyo a las agencias policiales locales en su respuesta a miles de incidentes violentos reportados en el último año.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el domingo que él personalmente dará la orden a la unidad especializada en delitos de odio del estado que ofrezca ayuda en la investigación del ataque del viernes en East Harlem.

Me enferma enterarme de otro acto violento de intolerancia contra un hombre asiático-estadounidense, dijo el gobernador en un comunicado. Esto no es lo que somos como neoyorquinos y no nos dejaremos intimidar por estos actos cobardes de odio contra miembros de nuestra familia de Nueva York.

La policía no difundió el nombre de la víctima, pero varios medios lo identificaron como Yao Pan Ma, un exempleado de restaurante que perdió su trabajo debido a la pandemia de coronavirus y recolectaba latas para arreglárselas.

La esposa de la víctima, Baozhen Chen, de 57 años, suplicó a la policía encontrar a la persona que atacó a su esposo durante una entrevista con el periódico New York Post.

Por favor captúrenlo lo más pronto posible para hacerlo pagar, dijo en mandarín.