Líderes de ASEAN se reúnen con general golpista de Myanmar

Los líderes del sudeste asiático se reúnen el sábado con el máximo general y líder golpista de Myanmar en una cumbre de emergencia en Indonesia en la que se espera que pidan el final de la violencia a manos de las fuerzas de seguridad, que ha dejado cientos de manifestantes muertos, así como la liberación de Aung San Suu Kyi y otros presos políticos.

Hay pocas esperanzas de un progreso inmediato en la reunión de dos horas en Yakarta entre el general Min Aung Hlaing y los jefes de Estado de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Pero su decisión de darles la cara brinda una inusual oportunidad para que el bloque de 10 naciones converse directamente con el general que derrocó al gobierno de Myanmar el 1 de febrero.

La actual tragedia tiene serias consecuencias para Myanmar, la ASEAN y la región, dijo el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, la víspera de la cumbre.

Una propuesta, examinada en reuniones preliminares, es que el primer ministro de Brunéi, Hassanal Bolkiah, actual presidente de la ASEAN, viaje a Myanmar para reunirse con la cúpula militar y allegados de Suu Kyi a fin de alentar un diálogo. Lo acompañarían el secretario general de la ASEAN, Lim Jock Hoi, también de Brunéi, si la junta lo acepta, dijo a The Associated Press un diplomático del sureste asiático que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones a la prensa.

Otro diplomático dijo que podría ofrecerse asistencia humanitaria a Myanmar si mejoran las condiciones. El diplomático también hizo declaraciones a la AP a condición del anonimato porque carecía de la autoridad para hacerlo.

La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, manifestó esperanza de que podamos alcanzar un acuerdo sobre los próximos pasos que puedan ayudar a la gente de Myanmar a salir de esta delicada situación.

Además de Myanmar, el bloque regional incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

