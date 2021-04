En posible ensayo para el Oscar, "Nomadland" gana el Spirit

Nomadland de Chloé Zhao ganó el Premio Spirit del Cine Independiente a la mejor película en una ceremonia virtual y mayormente pregrabada que posiblemente sirva como tráiler de los Oscar.

Los Spirit, que usualmente se entregan bajo una enorme carpa en la costa sur de California, han sido a veces un ensayo general para los Premios de la Academia. Moonlight (Luz de luna), Spotlight (En primera plana), Birdman y 12 Years a Slave (12 años esclavos) ganaron en los Spirits antes de alzarse con el Oscar al día siguiente, aunque los principales ganadores (The Farewell ganó el Spirit en 2020) han divergido en los últimos años. Pero muchos de los mismos contendientes se superpusieron esta vez, incluidos Minari, Ma Rainey™s Black Bottom (La madre del blues), Promising Young Woman (Hermosa venganza) y Sound of Metal (El sonido del metal).

Y Nomadland ha estado en un camino constante al Oscar. Su victoria en los Spirit le sigue a otras en los Globos de Oro, los BAFTA, el sindicato de productores y el de directores. Zhao también ganó el jueves mejor dirección en los Spirit, un honor que probablemente reciba en los Premios de la Academia.

Fue una victoria adecuada para el modesto drama sobre desarraigo y comunidad en el oeste estadounidense. Tres años antes, el mismo día de los Premios Spirit, Zhao y Frances McDormand se reunieron por primera vez para discutir el proyecto.

La mayoría de los otros nominados al Oscar también se fueron a casa con premios. Yuh-Jung Youn, la favorita a los Premios de la Academia, ganó mejor actriz de reparto por Minari. Paul Raci, el actor veterano actor de 72 años que ha disfrutado de su momento estelar, ganó mejor actor de reparto por Sound of Metal. Emerald Fennell, la escritora y directora de Promising Young Woman, se llevó mejor guion.

En un giro, el premio al mejor actor fue para Riz Ahmed por su interpretación en Sound of Metal, un honor que usualmente ha ido este año al fallecido Chadwick Boseman por su última actuación en Ma Rainey™s Black Bottom.

Carey Mulligan, de Promising Young Woman, se llevó el premio a la mejor actriz en la categoría que quizás esté más en juego en los Premios de la Academia. Los galardones anteriores de la temporada se han dividido entre Viola Davis (Ma Rainey™s Black Bottom), McDormand y Mulligan.

Presentados por la organización sin fines de lucro Independent Film, los Spirit fueron conducidos por Melissa Villaseñor de Saturday Night Live y transmitidos el jueves por la noche por IFC. Independent Film hizo todo lo posible para imitar virtualmente la experiencia de los premios, agrupando por mesa a los asistentes conectados vía Zoom, presentando bares virtuales de vino y whiskey americano y organizando una fiesta posterior de karaoke. Josh Welsh, presidente del grupo, los llamó los primeros Premios Spirit con pantalones opcionales.

Los nominados eran especialmente diversos. Ninguno de los candidatos a mejor largometraje ” Nomadland, Minari, First Cow, Ma Rainey™s Black Bottom, Never Rarely Sometimes Always ” fue dirigido por un hombre blanco. Todos los nominados a dirección ” Zhao, Fennell, Eliza Hittman (Never Rarely Sometimes Always), Kelly Reichardt (First Cow) y Lee Isaac Chung (Minari) ” fueron mujeres o personas de color.

Los nominados a los Spirit, los principales premios del cine independiente, tienen que hacerse por menos de 22,5 millones de dólares.

El Premio Robert Altman, un honor al mejor elenco de una película, fue para la primera cinta dirigida por Regina King One Night in Miami... (Una noche en Miami...), que presenta una reunión ficticia de Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown en los años 60. El premio al mejor documental fue para la cinta sobre el movimiento por los derechos de las personas con discapacidades Crip Camp (Campamento extraordinario). Y el de mejor ópera prima para Sound of Metal de Darius Marder.

Los Spirit también se expandieron para premiar producciones de TV este año. Entre esos ganadores, I May Destroy You de Michaela Coel obtuvo los premios a la mejor nueva serie con guion y al mejor reparto en una nueva serie con guion.