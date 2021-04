Argentina y Chile finalistas al Premio Booker Internacional

Seis libros de Latinoamérica y Europa que difuminan los límites de la ficción, la historia y las memorias quedaron finalistas al Premio Booker Internacional dotado con 50.000 libras esterlinas (69.000 dólares).

La lista anunciada el jueves incluye las versiones en inglés de la imaginativa colección de cuentos Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed) de la escritora argentina Mariana Enríquez y la colección de cuentos con temática científica Un verdor terrible (When We Cease to Understand the World) del chileno Benjamín Labatut.

Estoy contenta ... No me lo esperaba, dijo Enríquez a The Associated Press tras conocer la noticia. Creo que demuestra que otra vez se está prestando atención a la literatura de este continente.

The War of the Poor, una historia de religión y revolución de Eric Vuillard de Francia; el relato de una familia judeo-rusa In Memory of Memory, de la escritora rusa Maria Stepanova; At Night All Blood is Black del francés David Diop, y la novela futurista sobre el trabajo The Employees de la danesa Olga Ravn son los otros finalistas.

El galardón, que se entrega junto al Premio Booker para ficción en lengua inglesa, se otorga anualmente a una obra de ficción en cualquier idioma que haya sido traducida al inglés y se haya publicado en Gran Bretaña o Irlanda.

Los contendientes suelen ser escritores muy populares en sus propios idiomas, pero no tan conocidos en inglés. Cuatro de los finalistas de este año nunca habían sido publicados en inglés antes.

Varios escritores de renombre internacional que estaban en la lista de 13 libros preseleccionados quedaron fuera, incluyendo el chino Can Xue y el autor keniano Ngugi wa Thiong™o.

El ganador será anunciado el 2 de junio, y el dinero del premio se dividirá entre el autor y su traductor.

La autora británica Lucy Hughes-Hallett, que preside el jurado, dijo que la lista muestra que parte de la nueva literatura más emocionante está ocurriendo en los límites de la ficción y otros géneros, como la historia y las memorias.

El libro de Vuillard trata de un teólogo alemán real que vivió en el siglo XVI, el de Ravin se desarrolla en una nave espacial en el siglo XXII, y el de Diop es sobre soldados senegaleses en la Primera Guerra Mundial y es tan imaginativo... que cuando lo leí por primera vez casi pesé que estaba teniendo una pesadilla, dijo Hughes-Hallett.

Algunos de los libros ... se acercan a ser literatura histórica y algunos están muy cerca del ensayo. Algunos parecen profundamente personales, casi como memorias, dijo. Al final de cuentas concluimos es que este es un aspecto fantásticamente vital y vigoroso de la forma en que se está escribiendo ficción en este momento. La gente realmente está tratando de romper los límites.

La periodista de AP Almudena Calatrava contribuyó a este despacho desde Buenos Aires.