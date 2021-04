Biden: EEUU no puede detenerse en lucha contra racismo

El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró el martes que el veredicto de culpabilidad del ex agente de la policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd puede ser un gran paso hacia delante para la nación en la lucha contra el racismo sistémico. Sin embargo, señaló, no es suficiente.

Horas después de darse a conocer el veredicto, Biden habló desde la Casa Blanca acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, y ambos dijeron que la labor del país no termina con la condena.

No podemos detenernos aquí, afirmó Biden.

Biden y Harris hicieron un llamado al Congreso para que actúe con rapidez para abordar la reforma policial, incluyendo la aprobación de un proyecto de ley con el nombre de Floyd, quien falleció luego de que Chavin lo sometió arrodillándose sobre su cuello en mayo del año pasado. Más allá de eso, el mandatario dijo que todo el país debe hacer frente al odio para cambiar los corazones y las ideas, así como las leyes y las políticas.

'No puedo respirar'. Esas fueron las últimas palabras de Floyd, declaró Biden. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No debemos dar la espalda. No podemos dar la espalda.

Harris, la primera mujer de raza negra en ocupar la vicepresidencia, dijo que el racismo evitaba que el país cumpliera su promesa fundacional de libertad y justicia para todos.

No es sólo un problema para los afroestadounidenses o para la gente de color. Es un problema para todos los estadounidenses, señaló la vicepresidenta. Está impidiendo que nuestra nación alcance todo su potencial.

Un grado de justicia no es lo mismo que una justicia igualitaria, aseveró.

Biden se dirigió a la nación luego de hablar por teléfono con la familia de Floyd tras el veredicto, diciéndoles: Todos estamos muy aliviados. Añadió que posteriormente trató de consolar a la hija de Floyd, Gianna, comentándole: Papá sí cambió el mundo".

Después de unas 10 horas de deliberaciones durante dos días, el jurado declaró culpable a Chauvin de tres cargos: homicidio involuntario, homicidio doloso en tercer grado y homicidio no premeditado en segundo grado.

Previo al veredicto, Biden rompió el silencio de su gobierno en torno al juicio, que ha tenido a la nación en vilo durante semanas, y dijo que rezaba por el veredicto correcto.

Hablando desde la Oficina Oval mientras el jurado deliberaba en Minneapolis, Biden señaló que: "Estoy rezando que el veredicto sea el correcto. Es abrumador, en mi opinión. No diría eso si el jurado no estuviera aislado en este momento.

Los periodistas de The Associated Press Colleen Long, Doug Glass, Mary Clare Jalonick, Lisa Mascaro, Alan Fram y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.