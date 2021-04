Fallece Jim Steinman creador de éxitos de Meat Loaf y Dion

estaba en el segundo.

No hay otro compositor como él, dijo un emocionado y lloroso Meat Loaf en la incorporación de Steinman al Salón de la Fama de los Compositores. Me estoy poniendo emotivo...

Nunca podré pagarle lo que hizo, agregó. Ha sido una influencia tal, de hecho, la mayor influencia en mi vida, y aprendí tanto de él que no hay manera de pagarle señor Jim Steinman.

Meat Loaf y Steinman unieron fuerzas una vez más para el más reciente álbum de Meat Loaf Braver Than We Are de 2016. Las canciones fueron escritas a lo largo de 50 años e incluyen algunas pensadas originalmente para Bat Out of Hell.

El único álbum de Steinman fue Bad for Good de 1981 que incluía Rock and Roll Dreams Come Through, la cual llegó a la lista de las 40 canciones más populares. Meat Loaf hizo una versión posterior que tuvo más éxito en las listas de popularidad. Bad for Good también incluía la canción Left In the Dark, que Barbra Streisand grabó para su álbum Emotion de 1984. Meat Loaf grabó igualmente esa canción.