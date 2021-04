Corden, Garner y LeBron son nominados a los Premios Webby

Un ecléctico grupo de celebridades que incluyen a LeBron James, James Corden, Jennifer Garner y Sir David Attenborough fue nominado a los Premios Webby, que reconocen los mejor del contenido y los creadores de internet.

La Academia Internacional de las Artes y Ciencias Digitales anunció el martes a los candidatos, que también incluyen a las compañías Amazon, Adobe, CNN, Disney, Google, Headspace, Hulu, Mailchimp, Marvel Entertainment, Savage X Fenty de Rihanna, Spotify, The Root y Wondery.

A pesar de tanta adversidad este año, los creadores detrás de nuestro trabajo nominado han encontrado nuevas y emocionantes maneras de usar sus plataformas y creatividad para ayudar al mundo a mantenerse conectado, dijo Claire Graves, presidenta de los Premios Webby, en un comunicado.

Los nominados incluyen el reto viral Savage Challenge, a John Mayer conduciendo una Land Rover Defender en un anuncio comercial, Ratatouille: The TikTok Musical, el video musical animado de Hallucinate de Dua Lipa, la cuenta de Instagram de Attenborough, la serie de cocina de Garner, la sociedad de James con LyftUp y la presencia del programa The Late, Late Show with James Corden en redes sociales de.

Los ganadores son seleccionados por la academia, mientras que el premio Webby People™s Voice es elegido por los fans de todo el mundo. Las votaciones para ese galardón están abiertas hasta el 6 de mayo. Los ganadores se darán a conocer el 18 de mayo.

Los nominados este año en el apartado de podcast son: Dr. Death: Season 2 de Wondery, Under the Skin con Russell Brand de Luminary, Wind of Change de Spotify Studios, Land of the Giants: The Netflix Effect de Vox Media, Our America with Julián Castro de Lemonada Media, Office Ladies de Earwolf y America Dissected: Coronavirus de Crooked Media.

Los organizadores recibieron casi 13.500 solicitudes de 50 estados y 70 países. Entre las organizaciones con el mayor número de nominaciones esta edición están Google, con 22; HBO, con 20; Comedy Central con 19, Condé Nast con 16, National Geographic con 15, Spotify con 14 y CNN con 11.

Algunas nominaciones en redes sociales fueron para Stephen Colbert, el canal de Sesame Street en YouTube, Beeing at Home with Samantha Bee y la cuenta de Twitter de The Daily Show.