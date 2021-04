El principal funcionario de salud de ífrica espera que India levante las restricciones a la exportación de vacunas contra el COVID-19 lo antes posible, mientras que algunas naciones africanas siguen sin el tratamiento.

India es un importante productor de vacunas y un proveedor clave de la iniciativa COVAX respaldada por Naciones Unidas que tiene como objetivo llevar vacunas a algunos de los países más pobres del mundo. Por su parte, el continente africano de 1.300 millones de personas no sabe cuándo llegarán las segundas dosis de las vacunas, mientras en India están resurgiendo fuertemente los casos de coronavirus.

Si se vacuna a toda la gente antes que ífrica u otras partes del mundo, no habrá justicia porque surgirán variantes y se socavarán los esfuerzos de vacunación, dijo en conferencia de prensa John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Agregó que la incertidumbre en torno a la llegada de las segundas dosis pone al continente africano en una situación muy peligrosa. Algunos países ya han agotado sus dosis iniciales, incluidos Ghana y Ruanda, dijo.

Richard Mihigo, un funcionario de vacunación de la Organización Mundial de la Salud en ífrica, dijo a The Associated Press que COVAX continúa participando en discusiones intensivas con el gobierno de India y el Serum Institute of India para mantener algo de suministro en abril, y reanudar el suministro completo en mayo para junio. Sin embargo, para las segundas dosis que se esperan para mayo y junio, no tenemos una indicación clara de cuándo se reanudarán las entregas y cuántas.

Las autoridades africanas tienen como objetivo vacunar a unas 750 millones de personas en todo el continente durante los próximos dos años. Hasta ahora, se han administrado poco menos de 14 millones de vacunas en los 54 países.

Se han adquirido más de 34 millones de dosis de vacunas, y 32 países las han recibido de COVAX.

ífrica ha confirmado 4,3 millones de infecciones por coronavirus y tiene una tasa de letalidad del 2,7%, por encima del promedio mundial del 2,2% y las variantes del virus siguen siendo motivo de preocupación.