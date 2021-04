Google Earth agrega video para mostrar cambio climático

La aplicación Google Earth está incorporando una nueva función de video que recurre a cerca de cuatro décadas de imágenes satelitales para mostrar claramente la manera en que el cambio climático ha afectado a glaciares, playas, bosques y otras zonas en todo el mundo.

La herramienta que fue dada a conocer el jueves forma parte de lo que ha sido considerado como la actualización más grande de Google Earth en cinco años. Google indicó que asumió el proyecto en colaboración con varias agencias gubernamentales, entre ellas la NASA de Estados Unidos y su homólogo de Europa, con la esperanza de que ayudará a audiencias masivas a comprender el concepto a veces abstracto de cambio climático de manera más evidente a través de su aplicación gratuita Earth.

Natalie Mahowald, científica climática de la Universidad Cornell, cree que esa misión pudo haberse cumplido.

Esto es asombroso, declaró a The Associated Press después de ver un adelanto de la nueva herramienta. Resulta muy difícil lograr que la gente entienda la magnitud del cambio climático y el problema el uso de tierras debido a las escalas largas de tiempo y espacio. No me sorprendería que este pequeño software cambie la mentalidad de muchas personas sobre la magnitud del impacto que tenemos los humanos en el medio ambiente.

No es la primera vez que se utilizan las imágenes satelitales secuenciales para mostrar la manera en que algunas partes del mundo están cambiando ante nuestros ojos. La mayoría de los científicos coincide en que el cambio climático está siendo causado por polución generada mayormente por los humanos.

Sin embargo, las imágenes previas se habían concentrado más que nada en el derretimiento de los glaciares.